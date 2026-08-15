美国将台湾列为中国大陆货洗产地风险第一级，台湾经济部对此回应称，这么做并非美国认定台湾有违规行为。

综合台湾《工商时报》和ETtoday新闻云报道，美国白宫星期四（8月13日）公布中国大陆商品转运风险报告，将台湾、日本、韩国、欧盟等多个国家及地区列入风险第一级。

报告指出，部分中国大陆商品可能透过第三地重新包装、加工或更换标示，借此规避美国关税。

对于台湾被列入第一级名单，台经济部星期五（8月14日）表示，这项分级主要是按照各经济体的整体贸易规模与供应链结构评估，并不代表美方已认定台湾存在违规转运行为。

经济部说明，包括台湾与欧盟、日本、加拿大等国家和地区是因具多元化的工业基础，且同时与美国及中国大陆具有相当程度的往来贸易量，而同列第一级风险类别。这项分类反映的是正常贸易流量中可能存在的风险，不能直接解读为台湾涉及非法转运。

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经济部强调，台湾长期是全球可信赖供应链的重要成员，维护国际经贸信誉是政府与产业的共同目标。经济部将持续提供法规宣导与辅导服务，协助台企合法合规拓展国际市场，并与财政部关务署合作强化查核与管理，严防洗产地等违规行为。

经济部说，对政府而言，如何在维持正常国际贸易的同时降低转运风险，将成为后续经贸管控的重要工作。