中国国家主席习近平星期六（8月15日）致电韩国总统李在明，祝贺韩国政府成立78周年。习近平表示，他高度重视中韩关系发展，愿与李在明共同推动两国战略伙伴关系在正轨上持续前进。

据新华社报道，习近平指出，中韩是重要近邻和合作伙伴。两国建交34年来，在双方共同努力下，相互成就、共同发展，各领域交流合作成果丰硕。

习近平说，去年底今年初，他同李在明成功实现互访，为中韩关系发展作出战略指引。

习近平强调，“我高度重视中韩关系发展，愿同总统先生一道努力，推动中韩战略合作伙伴关系沿着正确轨道不断前进，更好造福两国人民，为地区乃至世界和平与发展作出更大贡献。”

去年11月，习近平以参加在韩国庆州举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会为契机，时隔11年再度访韩。这是他首次以国事访问的形式，访问与美国结盟的国家。

习近平在与李在明的95分钟会谈中，就朝鲜半岛和平、韩中经贸合作及地区稳定开展深入讨论，并签署包括货币互换在内的七项重要协议。

今年1月，李在明完成任内首次访华行，在与习近平会面时说，此次会谈将为2026年成为韩中关系全面复苏的元年创造重要契机。习近平则表示，愿推动中韩战略合作伙伴关系沿着健康轨道迈进。