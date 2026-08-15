为纪念已故中共前总书记江泽民诞辰百年而推出的纪录片，最新一集提及1999年法轮功事件的处理情况。

星期五（8月14日）在央视播出的《江泽民》纪录片第七集《风云本色》提到，1999年4月25日，“1万多名身份和来源不明的人”，围住了中共中央、中国国务院所在地中南海，“更让人心中不安的是，这些人展现出极强的组织性，背后明显有人精心策划，而有关部门并未及时作出预警”，江泽民决定亲自外出查看。

纪录片之后播出原国务院防范和处理邪教问题办公室主任王茂林2007年接受采访时的片段。王茂林说，江泽民当天巡视以后，晚上一直在思考这个问题，“没有睡觉，思考问题”，然后当晚起草了一封给政治局常委和其他领导的信。

江泽民在信中说：“今天的事件，值得我们深思……这是一个新的信号，必须引起我们的高度重视……也说明了我们一些地方和部门的思想政治工作和群众工作软弱无力到了什么程度！……我们的各级领导干部特别是高级干部该清醒了！”

纪录片接着称，法轮功是20世纪90年代“在中国一些地方存在的邪教，它通过精神控制手段，残害生命，扰乱社会，神化教主，建立非法组织，大量非法敛取钱财，不仅危害个人和家庭，更具有反人类反社会性质，许多群众，甚至不少党员干部都受它的欺骗，参与其中。”

纪录片也说：“一场旗帜鲜明地反对‘法轮功’邪教的活动，在全国迅速展开。”

全国人大常委会1999年10月30日通过了《关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》。纪录片说，此举将法轮功等“邪教组织的长期斗争，全面纳入法治轨道”。

纪录片还说，抓住法轮功的问题不放，“表明了一个政治家的敏锐，一个政治家的眼界，一个政治家的清醒”。

王茂林在采访中也提到，为什么抓住不放，江泽民说因为这里反映的情况，涉及到共产党人的根本信仰的问题，“涉及到我们党和国家的前途命运问题”。