在中国登记结婚，除了可以在银行内办理，其实也可以在安徽合肥一座地铁站办理。相关话题星期五（8月14日）也冲上微博热搜第一。

综合澎湃新闻和第一财经报道，位于合肥轨交3号线幸福坝站的婚姻登记点在两年前设立。合肥轨道交通微信公众号在2024年1月26日公布，幸福坝站婚姻登记处正式亮相。

因站点名称的独特，合肥市肥西县民政局婚姻登记处入驻幸福坝站，成为全国首个设在地铁站内的婚姻登记点。这座特殊的婚姻登记处已迎来超过5700对新人。

相关报道发布后，话题标签“地铁站也能办结婚证了”冲上微博热搜第一。

中国不婚化趋势加剧，今年上半年结婚登记同比下降7.46%，离婚登记同比上升3.91%。

天津官方本月设立了银行内结婚登记点。第一财经也报道，还有的地方民政部门直接入驻音乐节，提供现场结婚登记服务。云南大理、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江宁波等多地都曾在音乐节举办期间提供现场结婚登记服务。