香港法院将于下星期五（8月21日）对已解散的香港泛民主派组织支联会涉“煽动颠覆国家政权案”作出裁决。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，香港支联会、支联会前主席李卓人和两名前副主席邹幸彤和何俊仁被控于2020年7月1日至2021年9月8日煽动他人组织、策划、实施或参与实施以非法手段、旨在颠覆国家政权的行为。

此案今年1月在西九龙法院开审，何俊仁当庭认罪，李卓人和邹幸彤均不认罪。支联会由港府破产管理处委派律师出庭，同样不认罪。

控方早前举证完毕，辩方申请毋须答辩。《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡和黎婉姫在连续三天处理辩方提出的毋须答辩陈词后，在今年3月于西九龙法院裁定李卓人和邹幸彤表面证供成立，需要答辩。

上述案件在历时22天后审结，尚待裁决。香港司法机构网站显示，案件已排期8月21日上午10时裁决，预计需时60分钟。