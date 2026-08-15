旺旺集团今年一季度营收、净利双双下滑，集团创始人、董事长蔡衍明发公开信警示出现“重大经营危机”。

总部在台湾的旺旺集团2026财年第一季度（2026年4月至6月）业绩未达预期。公司在香港联交所发布盈利预警，首季营收同比下滑约6%，净利润同比暴跌38%。

据蓝鲸新闻报道，8月初起蔡衍明一封名为《大团结——致全体旺旺人的一封信》的内部公开信流出。在信中，蔡衍明一反这家老牌企业对外的稳健口径，直接地将业绩未达预期定性为”重大经营危机”，并对内展开反思。

蔡衍明在信中表示，旺旺靠着几款拳头产品（如旺仔牛奶、雪饼、仙贝）过了近30年的好日子，因过去几年“因循怠惰”、未能及时创新求变，导致无法应对当下快速巨变的消费市场与客户流失。

“今天的苦果，是我们过去几年来因循怠惰、未能及时采取正本清源的做法所致。所以，我们一定要切实反思自己，不是怪市场、怪客户、抱怨大环境。”

信中也明确提出，公司需要的是能创造价值、作出贡献的员工，没有产出、没有功劳的人员将会被淘汰。

成立于1962年的旺旺集团在中国大陆有长期的知名度和大量消费者，许多网民称之为“从小吃到大”的零食品牌。本周五（8月14日），包括 “旺旺集团面临重大经营危机”、“旺旺都不好卖了”、“旺旺配料表”等相关话题登上中国微博热搜。

多数评论认为旺旺销售萎缩，是其高油高糖的产品与当下追求健康的趋势背道而驰。《每日经济新闻》称，大多数评论区的网民都反馈旺旺产品“太甜了”。“童年滤镜再厚，也扛不住‘配料表焦虑’和当代人重视的‘控糖’风潮。旺仔牛奶、雪饼、小馒头……不是不爱，是当年的小孩长大了，而配方还没长大。”