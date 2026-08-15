《中国组织人事报》发文披露，2025年以来，重庆14名市管“一把手”不适宜担任现职被调整。

中国人力资源和社会保障部主管的《中国组织人事报》星期五（8月14日）刊发文章《重庆健全“一把手”权力运行风险防范工作机制 勤照镜子 常扯袖子》。

文章指出，近年来，重庆坚持教育在先、警示在先、预防在先，健全“一把手”权力运行风险防范工作机制，推动“一把手”公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权。2025年以来，重庆调整不适宜担任现职市管“一把手”14人。

文章称，中共重庆市委组织部会同18个单位建立干部监督信息联系通报机制，及时或定期通报干部监督信息，结合巡视巡察、专项检查、调研督查以及日常监督掌握的情况，汇总形成干部监督信息数据库，推动监督资源整合、监督力量汇聚、监督成果共用，为及时研判“一把手”履职用权问题提供重要参考。

文章指出，重庆把监督结果与干部选拔任用、管理监督、问责追责紧密结合起来，制定出台《重庆市推进领导干部能上能下实施细则（试行）》。

细则梳理细化了六方面33种不适宜担任现职调整情形，结合实际提出发现识别不适宜担任现职干部的三种主要渠道，实化前置措施、预警观察、调整程序、调整时机、复核申诉等五个关键环节，区分不同对象和情形提出具体安排方式和后续管理机制。2025年以来，重庆调整不适宜担任现职市管“一把手”14人。