为了能前往香港务工，一名中国大陆男子向一家公司付了约2万元（人民币，3795新元）费用，并接受粤语测试。两次考试未通过后，他想要求退款却联系不上对方，公司也搬走了。

中国《华商报》报道，家住福建建瓯、一直以做木工装修活儿为生的47岁蔡姓男子打算去香港干活，1月在网上刷视频时，看到有人在发布视频招揽去港劳务人员，于是与账号所有人曹姓男子聊了起来。

蔡姓男子星期三（8月12日）告诉《华商报》，当时在与曹姓男子沟通时，曹姓男子提到在提交个人相关材料后，还要进行粤语培训，必须通过培训测试才行，否则不予退款，蔡姓男子就此提出异议。

两人微信多次沟通后，曹姓男子最终答应他，如果去不了香港，费用照退。

曹姓男子通过微信向蔡姓男子转来了陕西诚万聚人力资源有限公司的对公账户和对公码，蔡姓男子便依照曹姓男子要求，1月20日转了1800元定岗费，又在十天后转了1万9600元的中介费，同时与公司网上签署了“中介服务协议”。

后来，由于两次粤语测试都未通过，去港务工彻底无望，蔡姓男子于是联系曹姓男子要求按约定退费。曹姓男子却转给他王姓人员的电话，让蔡姓男子与对方联系。可电话沟通后，对方告知他仅是负责对接粤语培训的人员，并不处理公司退款事宜。

蔡姓男子之后又通过电话和微信联系曹姓男子，但对方已微信不回，电话成了“空号”。蔡姓男子6月委托一位在西安的同乡前往公司理论，但未能找到公司；后再联系王姓人员，王姓人员告知他公司已搬，但具体位置却未告知。等数天后蔡姓男子再联系对方，对方已不接电话了。

诚万聚公司在“中介服务协议”里，将“乙方未在约定时间内完成雇佣方要求的语言学习或者职业技能考评等与入职工作相关的学习或培训的”，定为“合同终止且甲方不退还所收取的全部费用”的一种情形。

《华商报》记者也发现，与蔡姓男子同样遭遇“粤语培训测试”未通过的务工者还有多人。来自吉林的51岁郑姓女子告诉记者，她今年1月准备去香港做后厨帮工的工作，因为将类似意愿发到了网上一处评论区后，不知怎么就被一个自称姓张的人联系上了。

双方随后添加微信、签协议，在给诚万聚公司交了2万0200元中介服务费后，同样卡在了“粤语培训测试”上。

去港务工由于仅限对香港特区劳务合作业务，所以未经核定不得开展；而要取得对外劳务合作经营资格，则需经省级商务主管部门批准。记者查询中国商务部官网，发现“内地输香港劳务经营公司名单”中，全国仅有14家企业具备该资格，但不包含诚万聚公司。

报道称，当前在去港务工中添加粤语培训环节，已成为一些不法机构的常用套路。他们在社交平台发布“高薪赴港”广告，声称能包办手续，在求职者缴纳2万元左右的高额费用后，会安排粤语培训及考核，但无论求职者如何努力，最终都会被以“粤语考核不达标”为由中途终止。

当求职者要求退款时，机构便搬出合同，称是求职者个人原因导致，只能退还30%左右的费用。