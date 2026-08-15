中共总书记习近平在《求是》杂志刊发的署名文章提出，做好防灾减灾救灾工作，要从推动灾害治理向事前预防转型、提升大灾巨灾应对处置能力等方面着手。

据求是网微信公众号消息，最新一期中共中央机关刊物《求是》将于星期天（8月16日）出版，其中将刊出习近平题为《提高防灾减灾救灾能力》的署名文章。文章内容是习近平今年4月28日在二十届中央政治局第二十五次集体学习时的讲话。

文章开头提到，中国国土广袤、地理复杂、气候多样，自然灾害易发多发。中共十八大以来，中共中央坚持把防灾减灾救灾工作作为关系人民安危和国家安全的大事来抓，在理念转变、体制改革、体系建设、能力提升等方面作出许多部署，带领广大干部群众战胜一系列重特大自然灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

文章指出，当前，中国防灾减灾救灾工作面临不少新情况新问题。充分认识做好防灾减灾救灾工作的极端重要性，着力扬优势、补短板、强弱项，不断提高防范应对各类自然灾害的能力和水平，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

在推动灾害治理向事前预防转型方面，文章提出，坚持源头管控，有效规避自然灾害风险。加强隐患排查，系统梳理、精准识别各类灾害风险。强化工程治理，合理提高重要城市和灾害多发地区关键基础设施设防标准，加紧补齐北方地区防洪排涝抗灾基础设施短板。加强对高风险地段的重点防控，有效压降存量风险、遏制新增风险。

至于提升大灾巨灾应对处置能力，文章提及，树牢底线思维、极限思维，深入研判大灾巨灾风险，不断完善应急预案。健全监测预警体系，提高预警的及时性、精准性、通达性。健全大安全大应急框架下应急指挥机制，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。统筹做好综合救援、过渡安置和恢复重建工作，防止自然灾害风险向经济安全、能源资源安全、粮食安全、社会安全等领域传导和扩散。

说到强化科技支撑和法治保障，文章称，充分发挥新型举国体制优势，推动应急领域科技创新和产业创新。加强应急学科建设和人才培养，深入开展自然灾害基础研究。推进关键技术攻关，深化国际防灾减灾救灾科技交流合作。健全应急领域法治体系，把完善立法和严格执法结合起来，进一步提升防灾减灾救灾法治化水平。

谈到夯实防灾减灾救灾基层基础，文章指出，推动资源和力量下沉，完善基层应急救援力量体系，依规配齐配强应急救援力量，强化应急场所建设和物资装备保障。鼓励和支持社会应急力量建设，发挥群团、志愿服务等组织作用，完善群测群防群治体系。加大防灾减灾救灾科普宣传力度，提高全民防灾避险意识和能力。

文章最后强调要认真抓好责任落实。防灾减灾救灾涉及多个部门、多个灾种、多个环节，必须明晰职责分工，扣紧责任链条，攥指成拳形成合力。各地区各有关部门要守土尽责，坚持统分结合、防救衔接、上下联动，推动形成齐抓共管、协同配合的工作格局。

文章说，做好防灾减灾救灾工作，要树立和践行正确政绩观，坚决纠正重发展轻安全、重救灾轻预防等倾向。加强教育培训，着力提高各级干部的防灾减灾救灾能力，确保认识到位、责任到位、工作到位。