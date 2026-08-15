（香港/华盛顿综合讯）香港媒体报道，距离中国国家主席习近平9月访美不足六周，但美国政府的筹备工作仍显混乱，迄今没有任何官员或部门牵头统筹，令北京感到不安。

香港《南华早报》引述知情人士报道，中美双方目前只能在缺乏明确协调的情况下进行例行准备，在敲定领导人峰会成果方面进展甚微。

类似情况也曾在美国总统特朗普5月访华前出现。相关行程原定3月底举行，彭博社当时报道，距离预期会晤仅剩三周，中美仍未就访问目标和预期成果充分沟通，令北京对美方准备不足感到不满。

由于此次峰会将在美国举行，礼宾安排、场地和对外信息发布大多由白宫掌控，北京对峰会形象和突发状况的掌控空间较小，因此忧虑更深。

特朗普5月访华期间宣布，邀请习近平9月24日访问白宫。美国国务卿鲁比奥上月也说，此次访问将按计划推进。这将是习近平自2015年以来首次对美国进行国事访问。

知情人士说，由于双方都不期待9月峰会取得重大实质成果，当前筹备工作的问题主要集中在执行、后勤和对外呈现；目前讨论的唯一具体议题，是美国可能为中国商品提供约300亿美元（383亿新元）的关税减免。

知情人士还称，筹备进展缓慢，主要是因为特朗普核心圈子仍在讨论此次访问的基调和对外呈现方式。白宫顾问米勒和张振熙主张特朗普展现强势姿态，另一些人则预计特朗普将设法缓和与习近平的关系。

今年以来，中美试图稳定双边关系；两国元首5月在北京会晤时同意构建建设性战略稳定关系，但近期一连串针锋相对的措施，已令中美关系回暖势头受到考验。

华盛顿上月将数十家中国企业列入《防止强迫维吾尔人劳动法》实体清单，并禁止进口和销售新生产的外国机器人设备及电力逆变器。北京随后制裁七家美国实体，并收紧无人机及相关技术的出口管制。