中国7月信贷扩张的表现好于预期，但居民和企业借贷需求疲弱，导致贷款萎缩幅度超过预期。

彭博社根据中国人民银行星期五（8月14日）发布的7月金融统计数据计算得出，中国7月社会融资规模增量为1.4万亿元人民币（2700亿新元），高于接受彭博调查的经济师的1万亿元人民币预估中值，以及上年同期1.1万亿元人民币增量。

中国金融机构7月人民币新增贷款减少3400亿元，反映出债务净偿还，高于减少1000亿元人民币的预估中值。

在中国央行公布最新数据之前，人民币新增贷款在过去20年里仅两次出现负增长。由于银行通常在第二季度末加大放贷力度，因此信贷活动往往在7月份大幅回落。

经济师预计，即使考虑到季节性因素，潜在信贷需求仍保持疲弱。

近年来，中国贷款增长持续低迷。过去一度足以撼动全球市场的强劲信贷周期，如今已不再构成影响因素。

中国央行表示，这在一定程度上是因为经济正从房地产驱动的增长模式转向对贷款依赖程度较低的科技行业。

近期在新增信贷构成中，债券融资首次超过贷款，主要受到政府债券发行激增的推动。

花旗经济师在数据公布前的一份报告中称，上月约1.2万亿元人民币的政府债券发行，可能仍是推动融资增长的最重要因素。