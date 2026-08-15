中国动画电影《牛来》被评价“粗糙到离谱”、靠着“两人草台班子手搓”，但却在上映十余天后爆火。

据澎湃新闻、极目新闻等报道，中国国产动画电影《牛来》因粗糙的动画建模、较为荒诞的剧情，引发讨论和嘲笑后，反而反向出圈。星期五（8月14日）晚，电影在中国全国排片从最低不足五场猛增至168场。北京、广州等地影院主动加场，部分场次售出超30张票，日排片猛增。

据灯塔App显示，截至星期六（8月15日）下午1时30分许，《牛来》的综合票房（含预售）已达29万8000元（人民币，下同，5万6600新元），星期六单日票房就达到20万1000元。

电影热度是突然激增。影片在8月5日已经上映，上映前九天累计票房仅7169元，一度创下2026年度院线动画电影票房最低纪录。

这部电影讲述的是小牛“牛来”带着云雀进入梦境，在梦里学习成长与担当的故事。网民称，画面水平“堪比3D新手入门作业”，剧情空洞、台词尴尬，剧情也让人一头雾水。

但随着吐槽者增加、网民开始参与“玩梗”，影片相关话题“牛来票房暴涨1000倍”、“牛来怎么过审的”在星期六冲上热搜。网民称，烂片不一定看，但“烂到极致的高低想看看怎么个事”。

还有看过的网民调侃：人工智能内容盛行的时代，还有这种水平的人坚持手搓，勇气可嘉。

《牛来》演职人员仅两人，导演信雨萌身兼数职，同时担任导演、配音等。该片于2021年完成立项备案，并在2024年拿到了国家电影局的公映许可证。

据荔枝新闻，影片发行方表示，导演是熟人朋友，当初看到成片时曾劝导演别上了，但他坚持想上，“好不容易做出来了，就帮他上一下院线。”

极目新闻“纪平”星期六评论称，当然不能否定创作者的勇气。毕竟他们从零打磨一部长片，愿意把自己的作品放到市场上接受检验。但话说回来，努力不等于免死金牌，勇气也不能成为作品粗制滥造的挡箭牌。

“当下这场热度，大半是互联网玩梗催生出来的流量。看热闹的网友玩梗狂欢，可热度退散之后，电影终究还是要靠内容说话。”