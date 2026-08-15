曾是雄安新区早期筹建班子成员之一的中共保定市委原书记党晓龙，已出任河北师范大学党委书记。

河北师范大学官网“治理架构”栏目更新显示，党晓龙现任河北师范大学党委书记。该校“师大要闻”显示，党晓龙7月24日以该校党委书记身份，主持召开党委理论学习中心组学习会议。

此前，党晓龙曾担任河北保定市委书记等职。

今年5月23日《保定日报》报道，保定市委常委会召开扩大会议，党晓龙作为市委书记主持并讲话，研究贯彻中共总书记习近平关于哲学社会科学工作的重要指示。两天后的5月25日，河北省委宣布，赵文锋任保定市委书记，党晓龙不再担任保定市委书记、常委、委员职务。

据《河北日报》2020年5月的报道，党晓龙1968年9月生，陕西富平人，清华大学经济管理学院工商管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位。

党晓龙早年在中国国务院国资委任职，后来进入中共中央办公厅调研室，曾任综合调研组副组长（副局长级）。

后调到地方，曾任河北省发展和改革委员会副主任、党组成员、保定市委副书记（挂职）、省创新发展示范区筹备工作领导小组办公室临时党委委员，雄安新区临时党委副书记、省发展和改革委员会副主任、党组成员。

河北省设立的“创新发展示范区筹备工作领导小组办公室”被视为雄安新区正式公布前的过渡性机构和筹备班子之一。

2017年4月，雄安新区设立，党晓龙任雄安新区临时党委副书记，同时担任河北省发展和改革委员会副主任、党组成员，省政府口岸办公室主任（正厅级），2017年6月任省发展和改革委员会副主任、党组成员，省政府口岸办公室主任，

2018年2月，党晓龙出任河北省发展和改革委员会主任、党组副书记，省政府口岸办公室主任，同时任河北省推进京津冀协同发展工作领导小组办公室主任；2020年1月任省发展和改革委员会主任、党组书记，省政府口岸办公室主任，省推进京津冀协同发展工作领导小组办公室主任，2020年5月任保定市委书记，直至此次出任河北师范大学党委书记。