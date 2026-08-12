中国热播的文献纪录片《江泽民》最新一集讲述已故中共前总书记江泽民的外交成就，美国前总统乔治布什在片中表示，江泽民在位期间，为“中国结交了很多好朋友”。

中国央视星期六（8月15日）晚播出《江泽民》第十集“五洲际会”，讲述江泽民在外交上的成就。

一开始，在闪过几个江泽民出访、在国际场合的画面后，纪录片就播出了美国前总统乔治·赫伯特·沃克·布什（老布什）在2008年受访的画面。老布什说：“我认为，他在任时为中国结交了很多朋友。”

随后，这一集详细讲述了1989年后中美关系走向稳定的过程，以及江泽民在1993年、1997年的两次关键访美行程。

第一次是在1993年11月。纪录片称，中美关系在1989年跌入低估，一路波折走到1993年，当年在美国西雅图举行的亚太经济合作组织（APEC）第一次领导人非正式会议为中美关系提供了契机。江泽民受邀后决定访美，并在APEC会议开始前三天抵达美国。

纪录片呈现了江泽民在美国的数个行程画面，包括参加旧金山市长的欢迎午宴、参加美国80多家大公司、金融界领导人见面会、参观美国波音公司的厂房、以及他到一个美国普通工人的家中做客。

这家人的小女儿送给江泽民一幅睡美人图画，江泽民则拿出疑似是自己的皮夹，展示里面的照片，用英文向这家人介绍说“这是我的孙子”、“这是我的孙女”，对方回应说，“他们真漂亮”。

江泽民在1993年11月访问美国期间，曾在一家美国普通人家做客，并向他们展示自己孙子、孙女的照片。（央视纪录片截图）

纪录片旁白说，江泽民的西雅图之行彻底打破了1989年以来以美国为首的西方国家对中国的所谓制裁，也打破了中美关系僵局，但要实现两国关系的根本好转和长期问题并非易事，随即进入“台湾问题”的讨论，称美国不断利用台湾问题，来牵制中国的发展。

1995年，由于美国允许台湾领导人访美。在中共中央政治局常委会讨论反制措施时，江泽民“果断拍板增加两条”：一是召回驻美大使，二是在台湾海峡附近，进行军事演习。

旁白称，针锋相对的斗争，震动了华盛顿。克林顿致信江泽民，表示美国对华政策没有变化，除重申反对“两个中国”和“一中一台”外，还说美国反对要求“台湾独立”，或台湾单独加入联合国的呼吁。“美国总统作这样的书面表态还是第一次。”

接下来的第二次关键访问则是在1997年10月，江泽民应邀对美进行国事访问。纪录片旁白说，这是中美关系实现好转的一个标志，“克林顿总统对此做了精心安排”，包括派副总统戈尔到机场迎接，克林顿还邀请江泽民参观白宫生活区、包括自己的卧室，“轻松随意就像接待老朋友一样“。

片中也播放出江泽民在宴会上，头戴花环跳舞的画面。旁白称，为期九天的访问精彩纷呈，高潮不断，江泽民始终“精神饱满、挥洒自如”。

在这一段中，纪录片播出了美国前国务卿基辛格2008年受访的画面。基辛格说，他非常喜欢江泽民，他是一个“心地非常善良、热情的人，而且具有幽默感。他还喜欢唱歌。”

“好几次我跟他一起参加宴会的时候，在宴会的尾声，他经常会为人们高歌一曲”。

美国前国务卿基辛格2008年受访称江泽民是一个心地非常善良、热情的人，而且具有幽默感，还喜欢唱歌。（央视纪录片截图）

旁白说，江泽民的这次访问，将中美关系带入了稳定发展的轨道。双方确认，共同致力于建立面向21世纪的建设性战略伙伴关系。“此后，中美虽然波折不断，但双方在大方向上，保持了稳定发展的关系。”

随后这一集也播出江泽民在位期间，中国和俄罗斯、英国、法国，东南亚等国的外交成就，包括1999年10月，江泽民访问法国期间，在博物馆参观的过程中邀请法国时任总统希拉克的夫人跳交谊舞的画面。

时任中国驻法大使吴建民在2007年受访时说，跳舞照片一下子传遍全法国。旁白称：法国媒体评论说，这一举动“比任何法中友好的演讲更富象征意义”。