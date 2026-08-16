日本多名内阁成员和自民党高层参拜靖国神社，中国驻日使馆批评，这种行为严重挑战战后国际秩序。

据新华社报道，中国驻日本大使馆发言人星期六（8月15日）称，日方有关行径严重挑战二战胜利成果和战后国际秩序。中方对此表示强烈愤慨、严厉谴责，已向日方提出严正交涉、强烈抗议。

发言人称，靖国神社是日本军国主义发动侵略战争的精神工具和象征，供奉有对侵略战争负有直接罪责的14名甲级战犯。日方有关行径公然站在历史正义和人类良知的对立面，严重挑战二战胜利成果和战后国际秩序。

发言人称，今年是东京审判开庭80周年。东京审判依法对甲级战犯作出裁决，捍卫了世界反法西斯战争的胜利成果。正确对待和深刻反省军国主义侵略历史，是日本战后重返国际社会的重要前提，也是建立和发展中日关系的重要政治基础。中方敦促日方深刻反省历史罪责，认真汲取历史教训，恪守和平发展承诺，以实际行动同军国主义彻底切割，停止“再军事化”的危险行径，不要再次走向历史的被告席。

日本星期六纪念二战结束81周年，首相高市早苗重申日本绝对不会让战争重演，并将致力成为珍视和平的国家。不过，她在致辞中没有提及对二战的反省。

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高市此前曾向保守派承诺，即使当了首相也会在每年的终战纪念日参拜靖国神社。不过，她今年顾及外交影响而决定不去参拜，交由自民党干事长铃木俊一代为向靖国神社献上“玉串料”（祭祀费）。

铃木当天与自民党党务会长有村治子和选举对策委员长西村康稔一同参拜靖国神社。其他到神社参拜的内阁部长还包括防长小泉进次郎、冲绳北方担当部长黄川田仁志、经济财政部长相城内实和经济安全保障部长小野田纪美。