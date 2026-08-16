过去六个月，中国科技巨头阿里巴巴旗下开放权重模型的全球累计下载量超过30亿次，超越美国科技巨头Meta和Alphabet以及中国同行，成为全球下载量最高的AI模型。

据彭博社报道，阿里巴巴在电邮声明中称，旗下AI模型系列千问已开源超过460个模型，其生态系统的衍生模型超过30万个。

开源AI平台Hugging Face星期五（8月14日）发布的报告显示，今年Alphabet旗下谷歌的模型下载量为4.18亿次，脸书母公司Meta则为2.27亿次。

开放模型可以下载、定制，并作为开发新AI产品的基础。因此，模型的采用情况也成为衡量开发者选择哪些技术作为开发基础的指标。

随着包括阿里巴巴在内的中国开发者推出性能强大、成本相对较低且易于调整的模型，下载量和衍生模型数量已成为衡量中美AI竞争中影响力的指标之一。

报道认为，千问的崛起表明，这一策略正在中国以外获得更多开发者采用。

千问、月之暗面、深度求索（DeepSeek）等中国AI模型开发商正努力实现前沿水平的性能，力求缩小与OpenAI和Anthropic等美国公司的闭源模型之间的差距。

针对晶片和AI系统的出口管制措施，例如今年夏天曾短暂禁止海外用户访问Anthropic的Fable 5模型，似乎并未阻碍中国竞争对手的发展步伐。

Hugging Face的报告称，千问的下载数据使其成为“开放AI生态系统最大的基础之一”。

报告也提到：“对于决定微调及部署哪些模型的开发者而言，千问已成为默认工作流程的一部分。”

覆盖广泛的模型系列可以形成自我强化的生态系统：越来越多开发者采用这些模型，衍生版本也随之增加，进而吸引新的用户。阿里巴巴通过云平台向东南亚和非洲等市场的企业客户提供千问，进一步强化了这一循环，使其拥有许多竞争对手所不具备的覆盖范围。