英国国防部在发现部分海军无人机曾向中国传输信号后，正加强对供应链的审查。

据彭博社报道，英国国防部本周早些时候透露，一项例行网络漏洞评估发现，英国皇家海军使用的Kraken Technology Group制造的K3 Scout无人机存在问题。

知情者透露，相关官员正在排查国防工业中的其他漏洞，包括其他承包商是否也使用了Kraken所采用的同一家供应商生产的摄像头。

英国国防部在声明中称：“我们的保障和测试流程旨在及早发现并解决潜在漏洞，我们也持续针对各类系统和设备开展安全工作……其中包括持续实施相关项目，评估供应链可能暴露于潜在对手的风险，并制定适当的缓解措施。”

据《每日电讯报》本周早些时候报道，Kraken监视无人机含有中国制造的组件，这些组件一直在秘密向中国境内的一台设备传输信息。英国和法国正在筹备一项拟于美伊达成和平协议后实施的扫雷任务；如果任务推进，部分无人机可能被派往霍尔木兹海峡。

英国国防部说，调查未发现政府数据或系统遭访问、安全受到侵害或被传输至外部的迹象。据《每日电讯报》报道并经英国国防官员证实，这些无人机的摄像头向中国的一个IP地址发送了所谓的“心跳信号”，这些信号可用于确定无人机的位置，以及当时是否处于使用状态。

Kraken一名发言人说，一些符合美国《国防授权法案》规定的第三方摄像机，含有少量来自英国以外的组件。发言人称，没有共享任何敏感信息，任何潜在漏洞也均已发现并修复。

彭博社报道认为，这一发现暴露了国防供应链的脆弱性，尤其是可能在不知情的情况下使用来自某些国家的零部件，而这些国家可能试图利用此类漏洞刺探英国的军事活动。