距离台湾九合一地方选举仅剩三个月，国民党副主席萧旭岑在美国出席活动时表示，国民党全党为团结胜选冲刺努力，并强调在国民党主席郑丽文带领下，国民党一步一步迈向重返执政。

综合《联合报》、《自由时报》、ETtoday新闻云等报道，萧旭岑在美东时间星期六（8月15日）出席纽约全美台湾同乡联谊会年会。

萧旭岑说，这届年会的主题是“团结自强，扩展视野，永续中华”，反映绝大多数台湾人民的心声，也是郑丽文带领国民党的目标。尤其是国民党能处理好两岸关系，与中国大陆在同属中华民族、都是炎黄子孙的基础上，一起维持台海和平稳定，永续中华民族在世界上生生不息的力量。

萧旭岑说，郑丽文带领国民党的政策就是“和平兴台”，并称今年郑丽文率团出访大陆、美国，成功与中共总书记习近平会面，致力推动两岸和平稳定，与各方保持平衡，就是和平路线；而郑丽文与民众党主席黄国昌密切合作，推动包括《台湾儿少成长及未来账户条例》的重大民生法案，嘉惠台湾下一代，就是兴台路线。

萧旭岑也说，这半年来，他密集走访台湾各县市，发现基层党员与支持者非常支持郑丽文的政策与路线。他强调，有这样的民意与底气，党内团结绝对不是问题。

萧旭岑并特别向与会人士说明了选举的一些概况，称国民党全党为团结胜选冲刺努力。

台湾九合一地方选举将在11月28日举行。郑丽文此前曾表示，她希望蓝营团结力拼在选举中取得胜利，然后朝着2028年重返执政目标迈进。