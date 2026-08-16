一艘中国集装箱船已启程经北极航线前往欧洲。这是新开通的每周航运服务的一部分，可将货运时间缩短一半。但环保组织警告，这条航线可能加速极地冰层融化。

据新华社报道，海杰航运“迪拜塔”号星期六（8月15日）晚7时许驶离宁波舟山港，标志着中欧北极集装箱航线（简称中欧北极快航）正式迈入夏季通航季周班运营新阶段。

报道称，作为“冰上丝绸之路”核心承载通道之一，中欧北极快航所经的北极东北航道是连接东亚与欧洲的新兴国际航运线路，有助于提升航运效率、促进沿线经贸合作。

浙江海港物流集团有限公司总经理忻建宁说：“在时效与供应链安全层面，中欧北极快航优势突出。”

忻建宁也说，相较传统苏伊士运河40天左右的航程，该航线航程缩减近一半，可有效避开地缘扰动带来的船期不稳、成本上涨等问题。

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法新社报道，从中国通往欧洲的北极东北航道，比经苏伊士运河的航线快得多，也能让船只避开红海。受伊朗支持的胡塞武装曾在红海袭击航运船只。

不过，这条航线一年中只有在冰层融化到一定程度、船只无需破冰船协助即可通行的时段才能使用。

美国和以色列2月下旬对伊朗发动打击，引发中东战事，全球航运因此受到严重干扰。

其他航运公司此前也曾通过北极东北航道，其中丹麦马士基于2018年率先完成这一航程。

根据商业保险公司安联商业的航运分析，去年共有23艘集装箱船通过这条航道，高于2024年的15艘。

环保组织警告，越来越多船只通过航程较短的北极东北航道，可能加速北极海冰消融，而全球气温上升已使北极海冰变得更加脆弱。

包括法国达飞海运、总部位于瑞士的地中海航运以及总部位于德国的赫伯罗特在内的主要航运公司，已承诺“避免使用北极运输航线”。

但分析人士指出，北极未来可能成为一条重要的贸易航线，尤其对中国而言。中国已提出建设“冰上丝绸之路”，以扩大在该地区的通行和参与。