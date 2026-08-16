香港特区政府星期五（8月14日）将全年经济增长预测上调至最高4.5%，香港财政司司长陈茂波预计，下半年经济相对稳健，整体审慎乐观。

综合香港电台、《明报》等报道，陈茂波星期日（16日）在电台节目《政好星期天》谈及今年上半年经济，称出口外部及内部需要都“坚韧”，零售也连续14个月增长，餐饮在数月内“稳住”，和去年同期比较有轻微增长。

资产市场方面，楼市股市稳中向好，就业情况也不错。综上所述，他对香港经济下半年的表现审慎乐观，相信会稳健。

陈茂波称，中长线而言，香港经济结构已有所变化，传统贸易、金融、航运发展良好，创科中心建设稳步向前。

他续指，政府在北都多管齐下吸引不同企业落地，有相当信心会有创科方面的龙头企业落户并带动就业。而北都区内交通接驳等便利，市民在未来一两年会陆续见到成果。

面对香港市民北上消费或行业转型，陈茂波认为，整个香港餐饮行业面对较大挑战。特区政府会鼓励行业在升级转型过程中，除了考虑政府资助，也须考虑与时并进，在体验、服务，有关方面有提升空间。

陈茂波也网志中称，今年首七个月，已有3122万访港旅客人次，按年上升12%。港府会继续多管齐下，全方位吸纳更多客流和货流，包括发展综合多式联运，加强港珠机场合作、与旅游公司合作吸引更多转机旅客，以及与广东东莞合作推动创新的海陆空货物联运模式等。