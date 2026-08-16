被形容为“灾难级电影”的中国国产动画片《牛来》，星期天（8月16日）下午在官方社媒账号上发文承认，电影在画面、叙事等方面确实留有遗憾，并指电影只是一次粗糙、稚嫩的个体尝试，距离优秀作品还有很长距离。

据澎湃新闻、极目新闻等报道，《牛来》因粗糙的动画建模、较为荒诞的剧情，引发讨论和嘲笑后，反而反向出圈。上星期五（8月14日）晚，电影在中国排片从最低不足五场猛增至168场。北京、广州等地影院主动加场，部分场次售出超30张票，日排片猛增。

彭博社报道分析，《牛来》取得的成功表明，在中国，社交媒体的关注度对推动消费者行为的影响力日益增强，即使这种反应大多是负面的。

就在热度攀升之际，《牛来》官方账号星期天下午在微博发表声明称，客观来讲，对照成熟院线动画工业标准，“本片在画面、叙事等方面确实留有遗憾”。

声明指出，《牛来》只是一次粗糙、稚嫩的个体尝试，距离优秀作品还有很长距离。但透过无数观众愿意走进影院、愿意认真讨论中国国产动画的热情，可以真切感受到土壤正在慢慢变好。

声明也提到，一路上有无数创作者在各自岗位默默深耕，有人手握精良资源大步向前，也有人凭着一腔热爱艰难启程。不同形态的作品百花齐放，才是行业前进的模样，中国动画电影未来可期。