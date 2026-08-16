中菲近期围绕移民执法行动产生摩擦，菲律宾国防部长特奥多罗指中国采取“鱿鱼战术”回避关键问题，中国驻菲使馆则指特奥多罗“疯狂进行各种反华活动”，真实目的是“要把中菲关系搞坏搞乱”。

5月中，菲律宾东米萨米斯省一家钢铁厂的69名中国工人，被菲执法部门查扣羁押。中国驻菲大使馆提出严正交涉，其中64人在5月28日晚获释。

据菲律宾通讯社星期天报道，特奥多罗在一份声明中称，中国外交部就中国工人在菲被羁押一事，持续回避两个核心问题：一是这些中国公民是否涉嫌从事违法活动；二是中国使馆人员是否介入菲执法程序，并威胁要对菲人员采取报复行动。

特奥多罗说，上述两个问题的答案都是肯定的。

据《人民日报》微信公众号，中国驻菲大使馆星期六（8月15日）发布发言人季凌鹏对特奥多罗声明的回应。

文章斥特奥多罗的言论“毫无根据、歪曲事实、颠倒黑白”，并以七条反问逐一驳斥。

文章称，特奥多罗指挥军队冲到三佳钢厂抓捕手无寸铁的中国工人，并反问：“他到底是防长还是警察局长？为什么要插手执法行动？出于什么目的？这是他的工作职责吗？”

文章进一步质疑，如果工厂违反环保等法律，为何只抓中国工人、当场释放所有菲律宾工人，为何用军机将中国工人押到马尼拉关押。据中国工人反映，平日上班只穿正常劳动服装，从未穿过防护服；突袭当天，执法人员却让三名中国工人穿上防护服摆拍，事后以此炒作。

在羁押条件方面，文章称，70名中国工人每13人被关在一间五平米的牢房，“觉都没法睡”。菲方未按双边协议向中方进行领事通报和安排领事探视。

文章也强调，中使馆第一时间向菲方提供了所有中国工人护照、签证合法齐备的资料，但菲方既不反馈也不放人，32天后所有人才被释放。菲司法部门5月28日已明确裁定，针对70名中国工人的指控证据不足，应予释放，但特奥多罗仍继续污蔑他们从事违法活动。

文章最后批评特奥多罗“最近疯狂进行各种反华活动，其真实目的就是要把中菲关系搞坏搞乱，把菲律宾推到与中国对抗的最前沿，让两国关系紧张、冲突不断，以服务其不可告人的政治私利”。

上述风波后，中方在8月10日宣布，全国移民管理机构深化在华“三非”（非法入境、非法就业、非法居留）外国人治理，100多名菲律宾公民被依法处理。

特奥多罗指中国针对100多名在华菲律宾人员采取的查处行动是“勒索敲诈行为”。中国外交部发言人郭嘉昆星期五（14日）回应称，中国移民管理机构依法履职，不针对特定国家，并指特奥多罗“一贯攻击抹黑中国”。