（北京综合讯）星期一（8月17日）是已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念日。中共中央机关报《人民日报》星期天（16日）刊文缅怀江泽民的功绩，号召党员干部群众团结在以现任总书记习近平为核心的中共中央周围，推动“十五五”（2026年至2030年）规划开好局、起好步。

据新华社报道，纪念江泽民诞辰100周年大会星期一上午在北京举行，习近平将出席大会并发表讲话。官方也将通常在上午发布的月度经济数据，调整至星期一下午3时发布。

中国邮政当天还将发行《纪念江泽民诞辰100周年》纪念邮票一套两枚，以及小型张一枚，规格与毛泽东、邓小平等中共前最高领导人100周年诞辰完全相同。

《人民日报》星期天在第五版刊登由中共中央党史和文献研究院撰写、逾6400字的长文，题为《在中国特色社会主义道路上不断创造无愧于时代和人民的新业绩——纪念江泽民同志诞辰100周年》。

文章指出，在以江泽民为核心的中共第三代中央领导集体领导下，中国从容应对一系列关系国家主权和安全的国际突发事件，战胜在政治、经济领域和自然界出现的困难和风险，特别是成功抵御亚洲金融危机冲击、战胜1998年特大洪涝灾害等。

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“今天对江泽民最好的纪念，就是坚定不移走中国特色社会主义道路，保持道不变、志不改的定力，坚定信心、接续奋斗，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，不断创造新业绩。”

文章还指出，“历史反复证明，全党必须有核心、党中央必须有核心，没有核心的领导是靠不住的，坚持党中央权威和集中统一领导是党的领导的最高原则”。

文章强调，新时代（2012年中共十八大）以来，中国之所以能够经受住历史罕见的冲击挑战，党国事业之所以能取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于以习近平为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

文章指出，新征程上，越是关键时期、越是风高浪急，越要充分发挥中共总揽全局、协调各方的领导核心作用，越要毫不动摇坚决维护党中央权威和集中统一领导。必须深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。

“两个确立”是指确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。“两个维护”则是指维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。