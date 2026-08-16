（北京综合讯）中国第三艘航空母舰福建舰甲板上的“彩虹编队”，上月在解放军宣传片中亮相。官媒上周末进一步揭秘身穿七色马甲的工作人员分工，指不同颜色马甲和头盔对应专属战位，形成中国独有的“航母彩虹服”体系。

今年中国“八一”建军节前夕，央视播出解放军宣传片《制胜》，当中首度公开中国首款舰载固定翼预警机“空警-600”在福建舰实现弹射起飞的细节，镜头也捕捉到在航母甲板上各司其职、身穿七色马甲的“彩虹编队”。

央视新闻客户端星期六（8月15日）发文介绍彩虹编队的分工，指中国航母采用标准化彩色着装体系。其中，穿黄色马甲的是甲板总指挥，负责全场起降秩序，指挥舰载机滑行、就位、弹射起飞；蓝色马甲负责战机拖拽、升降机操作等甲板勤务及设备转运；棕色马甲负责排查机身零件，核验战机状态，完成起飞前最终检查。

紫色马甲被称为战机“专属动力管家”，负责油料补给、舰载机油料加注、油料质检，燃油设备检查，杜绝燃油洩漏风险。红色马甲是甲板高危岗位，专职负弹药挂载和转运、甲板安全警戒、应急消防，事故救护、全程对易燃易爆危险品。

绿色马甲负责起降设备与战机维修，专职负责弹射器、阻挡索等核心起降设备检查维护，同时完成舰载机机身排查，起降信号引导等工作。白色马甲则负责安全、医疗及质检等工作，随时排查作业隐患，及时处置官兵突发伤病。

报道引述专家分析称，采取这些颜色鲜艳的着装，是为了高效完成航母上所有任务，针对职能和任务进行明确区分，能够保障舰载机快速起飞、安全着舰。另一方面，指挥人员也能在舰桥上一目了然观察到各个岗位人员运转情况，以及执行不同任务人员所在区域。