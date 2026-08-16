被形容为“灾难级电影”的中国动画片《牛来》，近日因制作水平粗糙而意外爆火，票房在观众猎奇心理驱使下飙涨，带动一阵审丑狂欢。

不过，电影也引发关于烂片挤占市场的批评。受访专家指出，《牛来》会引起共鸣，是因为它的荒诞与粗糙为社会中的高压与焦虑情绪提供了宣泄口。

《牛来》今年8月5日在中国上映，讲述小牛“牛来”成长并学会担当的故事。影片采取无宣传的“裸映”模式，一度票房惨淡，上映10天票房仅7705元（人民币，下同，约1462新元）。

网上涌现不少吐槽声，有观众形容电影画面“堪比3D新手入门作业”，尤其动画建模粗糙、动作僵硬，加上分剧情空洞，让人看得一头雾水。

不过，这些负面评价反而激起更多人买票看戏的猎奇心。从星期五（14日）至星期六（15日），《牛来》的总放映场次从21场激增至359场，票房至今已突破500万元，跻身今年中国国产动画电影票房前10名。

据《红星新闻》报道，《牛来》制作团队仅有导演信雨萌和他母亲，两人花了五年“手搓”（指用简单工具创作）电影，母亲为支持孩子而亲身投入，连片尾曲都是她唱的。

牛来的卡通人物动作迟缓、僵硬，被观众形容“堪比3D新手入门作业”。（互联网）

看了《牛来》的大连市民周雨桐（化名）接受《联合早报》访问时说：“这部电影挺难看的，这个毋庸置疑。节奏拖沓、故事简单、配音和画面都挺糟糕的......要不是靠崩坏的画面撑着搞笑，我应该会困得睡着。”

但周雨桐仍享受观影过程。“它不是故意做成这样的，它是很努力想做好，才搞成这样，所以很多笑点都很自然......整体氛围很好，观影体验不错。”

虽然捧场的观众乐在其中，《牛来》的爆火也引发部分舆论对烂片挤占市场资源，形成“劣币驱逐良币”局面的担忧。

《济南日报》旗下新媒体“新黄河”一篇评论写道：“烂片成为话题核心，甚至争得远超成本的票房，终究还是电影市场竞争与净化机制的失灵。”

另有舆论质疑，《牛来》拍摄背后可能存在利益诉求，包括争取地方电影补贴。也有人不解，这部粗糙的电影为何能获得俗称“龙标”的公映许可证。不过据了解，“龙标”审核主要涉及内容导向，不对艺术质量作出评估。

随着影片热度与争议升温，中国社交媒体星期天（16日）传出《牛来》即将撤档的传闻，但这项消息未获官方证实。

《牛来》究竟击中观众怎样的情感需求？从事影视制作的AI短剧资深顾问朱古力受访时分析，在经济下行的背景下，社会积累了一定的焦虑和压力，但“好多东西不知道怎么去抱怨或释放”。《牛来》此时呈现出一种善良和笨拙，加上母子两人“手搓”电影五年的叙事，各种元素叠加，契合了人们寻求一种清新解压方式的需求。

朱古力指出，在良善、无害的前提下，“人们就想造造反”，这种造反其实有助于缓解内卷的压力。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时进一步说，在人们普遍压力较大、表达空间有限的环境下，“没有正面的（就）不允许表达，所以烂的东西反而成为一场全民参与的审丑狂欢。”他指出，这种低成本的情绪解压方式，也契合年轻人轻娱乐的需求。

一名网民如此形容电影的另类魅力：“《牛来》的价值在于让大家在一个疯狂内卷的年代，看到一个反内卷到极致的作品......现在各行各业内卷到精益求精，大家已经要崩溃了，《牛来》就像盛装舞会上裸奔的疯子一样，迅速抓住大家的猎奇心理。”