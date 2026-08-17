中国浙江一个名为“如是书院”的机构，被指创办人为传销头目，且对未成年人实施暴力管教。书院已被关停，创办人如平等三人涉嫌虐待学员被刑拘。

据中国央视新闻报道，调查组通报，其中一名被刑拘者为赖泽明（化名如平，58岁），2002年因犯非法经营罪被广西北海市海城区人民法院判处有期徒刑两年，并处罚金50万元（人民币，9万4833元）。

根据通报，如是书院未依法办理相关登记备案手续，经营场所由赖泽明于2016年向一家民营企业转租，面积共306.1亩，其业务主要依托赖泽明及他的亲属关联的六家公司开展。六家公司核准经营范围主要为从事文化艺术活动组织策划、招生辅助服务、健康咨询服务、教育咨询服务等。

通报称，如是书院是无资质违法经营，以国学、礼仪为名，通过长期班、短期班、讲座等形式，分期分批开展封闭式培训，目前已被关停，在训学员已全部返回。

通报还说，经调查取证，如是书院在经营活动中存在殴打、体罚、限制人身自由等行为，赖泽明、程姓人员、谢姓人员这三人涉嫌虐待被看护人罪，8月7日被新昌县公安机关刑事拘留。调查过程中，公安机关还发现了其他违法犯罪线索，相关案件正在进一步侦办中。

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调查组也说，如是书院一案也暴露出新昌县相关部门存在监管缺位等问题，当地表示将汲取教训，全面整改整治，并对相关工作人员严肃追责问责。同时，新昌县将加快推进案件侦办，举一反三开展排查，健全常态化监管机制，切实保障群众合法权益。