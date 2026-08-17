中国电影暑期档档期总票房突破100亿元（人民币，下同，18.97亿新元），美国好莱坞电影《蜘蛛侠：崭新之日》暂列档期票房前五。

中新社报道，据灯塔专业版实时数据，截至星期天（8月16日）下午4时59分，2026年中国电影暑期档档期总票房突破100亿元。《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》《欢迎来龙餐馆》《给阿嬷的情书》暂列档期票房前五。

据报道，刚上映六天便以超8.66亿元票房跻身票房榜前五的《欢迎来龙餐馆》，成为暑期档后期的热点之一。上星期五（8月14日）登陆中国的好莱坞史诗大片《奥德赛》，也受到市场关注。目前票房已达2.59亿元。

业内分析认为，当前票房榜前列影片热度尚未消退，叠加新片进一步吸引观众，档期票房仍存在上行空间。

中国国家电影局发布的数据显示，去年全年中国电影票房为518.32亿元，同比增长21.95%。其中近三成票房由动画电影《哪吒之魔童闹海》贡献。