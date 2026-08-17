享有“中国雕艺之乡”称号的中国福建惠安县，向全体石雕行业从业者发出倡议，规范使用非遗荣誉称号，严禁臆造“非遗大师”等不存在的荣誉称谓。

据中国澎湃新闻报道，惠安县文化体育和旅游局发出上述倡议，称目的是要整治冒用传承人身份、虚构非遗荣誉、违规商用非遗标识等乱象。

惠安县文旅局说，近年石雕产业线上线下业态持续拓展，非遗品牌影响力与市场价值持续增长。各类非遗代表性传承人、传习所、非遗工坊、非遗生产性保护示范基地资质，由属地政府或各级文旅主管部门认定、公示、备案，其余机构无权授予相关荣誉。从业者开展线上线下经营宣传，未取得文旅部门官方认定的，不得擅自使用上述非遗称号开展商业推广。

文旅局也说，已获官方认定的主体开展宣传时，应当完整标注认定级别、项目名称，不得夸大资质、变造信息，严禁臆造“非遗大师”等不存在的荣誉称谓。对伪造资质、虚假宣传的，该局将核查取证，涉嫌虚假宣传的移交市场监管部门查处，涉嫌刑事犯罪的移交公安机关追究责任。

惠安县文旅局在倡议书中提到，“中国非物质文化遗产”标识为国家统一官方标识，受法律保护，未经中国非物质文化遗产保护中心授权，不得用于商业经营。请勿在产品包装、门店门头、直播背景、商业广告等营利场景擅自印制、篡改该标识。确需用于公益宣传的，必须严格依照标准图样使用，不得以公益为幌子变相开展商业营销活动。

惠安县文旅局呼吁从业者积极配合非遗宣传乱象排查整治工作，深耕石雕技艺，严把产品质量，摒弃靠虚假非遗噱头博取流量、恶性竞争的做法，共同营造风清气正的行业发展环境。

惠安县有“中国雕艺之乡”“世界石雕之都”称号，石雕石材业惠安县四大传统支撑产业之一，惠安石雕是中国国家级非物质文化遗产。惠安也是全国规模最大、技术最先进、加工能力最强的石雕工艺品生产出口基地。