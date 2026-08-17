中国半导体设备龙头中微半导体今年上半年营收、净利均大幅成长，其中归属上市公司股东的净利润近1.72亿元（人民币，下同，3253万新元），同比增加98.48%；扣非净利润1.59亿元，同比增加109.74％。

与此同时，中微完成对珠海博雅科技的投资交割，以1.66亿元取得逾21%股权，成为第二大股东，持续拓展微控制单元（Microcontroller Unit，简称MCU）以外的记忆体晶片业务。

据每日经济新闻、新浪财经等报道，中微半导星期天（8月16日）公布2026年上半年业绩，显示公司上半年扣除非经常性损益后的净利为1.59亿元，年增109.74%；经营活动现金流净额1.93亿元，年增27.87%。

公司基本每股收益0.43元，较去年同期的0.22元成长95.45%；加权平均净资产收益率由去年同期2.85%升至5.26%。

中微半导表示，上半年业绩成长得益于公司把握人工智能（AI）、机器人及汽车电子等市场机遇，通过研发投入提升产品集成度与性能，加上大客户战略推进，带动市占率提升。公司同时也通过优化供应链管理与库存结构，实现降本增效。

从营收结构来看，中微半导上半年消费电子领域营收3.02亿元，小家电领域2.13亿元，工业控制领域1.91亿元，汽车电子领域0.19亿元，另有存储业务营收146万元。其中，工业控制业务涵盖无刷电机、大家电及具身机器人等应用。

研发方面，中微半导上半年研发费用6922.14万元，年增30.68%，研发投入占营收比重9.54%；期末研发人员272人，占员工总数51.91%。

另一方面，中微半导体上半年推出106款新产品，其中大资源M4内核车规产品开始小批量出货，4M存储产品也开始产生营收。

在持续拓展产品线方面，中微半导上半年完成对珠海博雅科技的投资交割。《证券时报》报道，中微半导体投入1.66亿元取得珠海博雅21.0016%股份，成为第二大股东。

珠海博雅主要从事NOR Flash等记忆体晶片的研发设计。据了解，珠海博雅成立于2014年，产品涵盖512Kb至2Gb容量，制程包括65、55、50及40纳米，并同时布局ETOX及SONOS两种NOR Flash制程结构。

中微半导表示，2026年上半年，随着存储晶片市场回暖及投资资金注入，珠海博雅资金状况改善，营收大幅成长，毛利率快速提升，上半年实现营收2.28亿元、利润5700余万元。

中微半导并持续推进MCU＋战略，今年1月发布首款SPI NOR Flash产品进入记忆体领域，第二季记忆体产品开始形成营收。

公司4月并推出低功耗蓝牙SoC晶片，5月推出高压非隔离DC-DC及AC-DC产品，支持边缘侧图像识别、语音处理的端侧AI SoC产品也已完成流片。流片（tape-out）是指通过一系列工艺步骤在流水线上制造晶片，是集成电路设计的最后环节，也就是送交制造。