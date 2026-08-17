中国内蒙古自治区多地近期相继公布乡镇街道、部门“一把手”的微信号二维码。民众可直接扫码添加对应单位负责人微信，留言反映相关诉求，无需繁琐流程，实现诉求直达、快速对接。

据澎湃新闻星期天（8月16日）报道，内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎右旗近日宣布正式上线苏木镇中共党委书记、旗直重点科局局长（主任）“微信直通”便民服务。

当地介绍，此举是为树立和践行正确政绩观，推动民众身边不正之风和腐败问题集中整治工作走深走实，进一步畅通民众诉求快速反映渠道。

全旗19家试点单位主要负责人开通专属便民服务微信号，实行“一人一码、对口受理”服务模式，涵盖各苏木镇、旗农科、住建、教育、民政等重点职能部门，精准对接民众属地诉求、行业诉求。

此次，新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇中共党委书记梁昊、旗市场监督管理局局长罗罡等人的微信号二维码均已公布。

澎湃新闻指出，新巴尔虎右旗方面要求填写真实有效信息，以便快速核实情况、精准对接。对信息不全、恶意申请或与正规诉求无关的，将不予通过。

另一方面，当地提醒该微信通道用于民众合理诉求、民生建议等正当事宜沟通，勿发送广告、谣言、人身攻击或其他违法违规内容。

除了新巴尔虎右旗，内蒙古多地近期也相继公布乡镇街道、部门“一把手”的微信号二维码。

以呼伦贝尔为例，满洲里市信访联席会议办公室7月21日宣布，全面向社会公开市直部门、街道（镇）主要负责人的微信二维码，进一步搭建便捷高效的“微服务”直通车。

消息称，全市21家试点单位主要领导开通专属便民服务微信号，实行“一人一码、对口受理”服务模式，分流处置属地诉求、行业诉求和信访诉求，建立民众诉求直达主要领导、专人处置、快速反馈的工作机制。

民众按自愿、真实原则扫码添加诉求对应单位主要负责人微信，不得批量刷码、重复扫码，同一事项在办理周期内勿重复留言、反复提交，避免占用公共服务资源，影响事项办理效率。

当地还提醒，申请添加时，务必严格按照“真实姓名＋家庭住址/工作单位＋联系电话＋诉求关键词”的格式，完整填写备注内容，缺少关键信息可能无法通过验证。通过验证后，可通过文字、图片、语音等形式，详细、清晰的陈述诉求内容。

同在7月，阿拉善左旗宣布，全旗50家试点单位主要负责人开通专属便民服务微信号，实行“一人一码、一键受理”服务模式，涵盖信访、住建、市监、人社、农牧等重点行业部门及苏木镇、街道，精准对接民众属地诉求、行业诉求。

阿拉善左旗方面则明确，工作日期间未上午9时至中午12时，下午3时至傍晚6时，民众反映简易事项当场答复处置，复杂事项即时登记，跟进办理；非工作时段及节假日，首个工作日内，统一登记民众诉求及联系方式，并完成回访对接、分类处置。

今年6月，内蒙古自治区首府呼和浩特市也正式推行乡镇街道、部分区直部门主要负责人微信公开受理群众诉求机制。

呼和浩特市信访工作联席会议办公室提示，民众按自愿、真实原则扫码添加诉求对应单位的“一把手”微信，不得批量刷码、重复扫码，维护民生诉求直达直办有序规范运行。民众在添加微信好友时请按“姓名+属地/单位+诉求类别”进行备注，确保诉求快速分类处置。