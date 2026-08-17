被形容为“灾难级电影”的中国动画片《牛来》，近日因制作水平粗糙而意外爆火。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在社媒发文点评，夸大拔高《牛来》现象意义的，大多是犯神经，借题发挥，并指这部片没啥意义，围绕它的笑也没啥意义，“但社会有一点‘无意义’的存在，很难避免”。

《牛来》今年8月5日在中国上映，讲述小牛“牛来”成长并学会担当的故事，影片一度票房惨淡。网上涌现不少吐槽声，有观众形容电影画面“堪比3D新手入门作业”，尤其动画建模粗糙、动作僵硬，加上分剧情空洞，让人看得一头雾水。

不过，这些负面评价反而激起更多人买票看戏的猎奇心。从上星期五（8月14日）至上星期六（8月15日），《牛来》的总放映场次从21场激增至359场，票房至今已突破500万元人民币（94.74万新元），跻身今年中国国产动画电影票房前10名。

胡锡进星期天（8月16日）晚在微博发文称，夸大拔高《牛来》现象意义的，大多是犯神经，借题发挥。他进一步说，《牛来》没意义，它突然爆火也没啥意义，只反映了任何事情都可能有挺极端的偶然性，人还会有口味的逆反、猎奇的边缘兴趣，而互联网能够把这种偶然性放大。“重要的是，这些道理一点都不新鲜。”

胡锡进也说，《牛来》绝不可能形成一股风，驱逐什么，取代什么，并呼吁外界不要细思极恐，也不要无限宣扬广大观众厌恶了什么，从《牛来》这里发现了什么。“这些大多都是瞎扯淡。”

胡锡进还称，《牛来》没啥意义，围绕它的笑也没啥意义。但社会有一点“无意义”的存在，很难避免。

随着影片热度与争议升温，中国社交媒体星期天传出《牛来》即将撤档的传闻，但这项消息未获官方证实。

据九派新闻报道，《牛来》出品方来自大连，大连有影院称，接到通知下架《牛来》，不再上映。

报道引述大连不具名的影院工作人员说：“那个片子那么差，你们为什么要看啊？大连不让放，（因为是）大连人做的，怕影响大连形象。”

对此，胡锡进在贴文中写道，看到很多媒体报道说，大连因为担心《牛来》是大连人拍的，可能丢大连城市的脸，所以大连院线都下架了该片。不知此消息是真是假。

胡锡进接着称：“但我想说的是，如果有个城市因为《牛来》这样的无意义和低质存在而脸红，同样挺奇葩的。”