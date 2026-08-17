中共总书记习近平在纪念已故中共前总书记江泽民诞辰100周年大会上说，面对20世纪80年代末90年代初国际风云变幻和中国国内发生严重政治风波的重大考验时，江泽民毫不动摇坚持经济建设这个中心，旗帜鲜明坚持四项基本原则，坚持改革开放。

中国在星期一（8月17日）上午举行纪念江泽民诞辰100周年大会，习近平出席大会并发表讲话。习近平说，要学习江泽民坚定如磐的政治信仰。江泽民对共产主义理想坚贞不渝，对党和人民无限忠诚，矢志不移为中共和人民事业而奋斗。

习近平引述江泽民说：“我们共产党人的根本政治信仰是社会主义和共产主义，世界观是马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，这是任何时候都丝毫不能动摇的。”

习近平称，江泽民临危受命担任中共和军队主要领导职务时表示，对中共十一届三中全会以来的路线和基本政策，“要十分明确地讲两句话：一句是坚定不移，毫不动摇；一句是全面执行，一以贯之”。“为了党和人民的事业，我一定鞠躬尽瘁、死而后已”。

习近平也提到，面对20世纪80年代末90年代初国际风云变幻和中国国内发生严重政治风波的重大考验时，江泽民毫不动摇坚持经济建设这个中心，旗帜鲜明坚持四项基本原则，坚持改革开放，开展治理整顿，进行外交斗争，坚决维护了国家的独立、尊严、安全、稳定。

习近平说，江泽民深刻总结国内外经验教训，强调治国必先治党、治党务必从严，越是改革开放、发展经济，越要加强党的领导、抓好党的建设。