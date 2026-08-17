星期一（8月17日）是已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念日，官方当天上午在北京人民大会堂举行纪念大会，中国前总理温家宝等卸任领导人星期一（8月17日）出席。年底满84岁的中共前总书记胡锦涛则未现身。

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会。据央视新闻画面，出席大会的中共元老在主席台第一排就坐，包括中国前总理温家宝（下月满84岁）、中国全国政协前主席贾庆林（86岁）、中国全国人大常委会前委员长张德江（年底满80岁）、中国全国政协前主席俞正声（81岁）、中国全国人大常委会前委员长栗战书（月底满76岁）、中国全国政协前主席汪洋（71岁）、中国前副总理李岚清（94岁）、中国前国家副主席曾庆红（87岁）、中共前政治局常委李长春（82岁）、中共中央前纪委书记贺国强（年底满83岁）、中共中央前书记处书记刘云山（79岁）、中国前国家副主席王岐山（78岁）、中国前副总理张高丽（年底满80岁）。

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中国前总理温家宝（前排右）、中国全国人大常委会前委员长张德江（前排左）。（央视直播视频截图）

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中国全国政协前主席贾庆林（前排左）、中国全国政协前主席俞正声（前排右）。（央视直播视频截图）

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中国全国人大常委会前委员长栗战书（前排右）、中国前副总理李岚清（前排左）。（央视直播视频截图）

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中国全国政协前主席俞正声（前排左）、中国全国政协前主席汪洋（前排右）。（央视直播视频截图）

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中国前国家副主席曾庆红（前排左）、中共中央前纪委书记贺国强（前排右）。（央视直播视频截图）

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中共中央前书记处书记刘云山（前排右）、中国前副总理张高丽（前排左）。（央视直播视频截图）

星期一上午，多名中共退休领导人在北京人民大会堂出席纪念江泽民诞辰100周年大会，据央视新闻画面，出席大会的中共元老包括中共中央前纪委书记贺国强（前排左）、中国前国家副主席王岐山（前排右）。（央视直播视频截图）

中共前总书记胡锦涛（年底满84岁）、中国全国政协前主席李瑞环（下月年满92岁）、中共中央前纪委书记吴官正（88岁）、中央政法委前书记罗干（91岁）则没有出席大会。

江泽民2022年底逝世后，胡锦涛成为排序最靠前的中共元老。胡锦涛曾在2022年中共二十大闭幕式中途离场，官方解释他当时身体不适。胡锦涛上一次公开亮相，是2022年12月江泽民逝世的时候，他当时前往医院为江送别。