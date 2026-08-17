中共总书记习近平在纪念已故中共前总书记江泽民诞辰100周年大会上说，江泽民“领导我们确定党在社会主义初级阶段的基本纲领”，确立社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架，多种分配方式并存的分配制度，推动经济体制、政治体制、文化体制等各方面改革。

中国在星期一（8月17日）上午举行纪念江泽民诞辰100周年大会，习近平出席大会并发表讲话。习近平说，要学习江泽民与时俱进的创新精神。江泽民坚持解放思想、实事求是、与时俱进，顺应时代发展要求和实践发展需要，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面创新。

习近平说，江泽民提出党的全部理论和工作要体现时代性、把握规律性、富于创造性，集中全党智慧创立“三个代表”重要思想，强调党始终代表中国先进生产力的发展要求、代表中国先进文化的前进方向、代表中国最广大人民的根本利益，进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题，创造性回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题，深化了对新的时代条件下推进中国特色社会主义事业、加强党的建设规律的认识。

“他领导我们确定党在社会主义初级阶段的基本纲领，确立社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架，确立公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，推动经济体制、政治体制、文化体制等各方面改革。”

习近平也提到，江泽民提出坚持“引进来”和“走出去”相结合，以开放促改革促发展，领导中国成功加入世界贸易组织，形成对外开放新格局。

习近平还称，江泽民主持制定新时期军事战略方针，推进中国特色军事变革，加强人民军队革命化、现代化、正规化建设；领导实现香港、澳门顺利回归，推动两岸双方达成体现一个中国原则的“九二共识”，有力开展反分裂、反“台独”重大斗争；提出一系列外交和国际战略思想，推动世界多极化和经济全球化朝着正确方向发展。