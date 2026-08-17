中共总书记、中国国家主席习近平在已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念大会上说，江泽民以巨大政治勇气，领导中国妥善处置危及国家政治大局稳定的重大隐患。

习近平在星期一（8月17日）举行的纪念大会发表讲话时说，要学习江泽民坚毅果敢的非凡胆略，指他“勇于在重大历史关头和关键时刻果断决策，沉着应对风险挑战，坚决克服艰难险阻，为现代化建设开辟广阔空间、营造良好环境”。

习近平续称，江泽民以强烈的历史担当和巨大的政治勇气，领导中国妥善处置危及国家政治大局稳定的重大隐患，从容应对一系列关系中国主权和安全的国际突发事件，战胜在政治、经济领域和自然界出现的困难和风险，“特别是成功抵御亚洲金融危机冲击、夺取1998年抗洪抢险斗争全面胜利，经受住一次又一次考验，排除形形色色的干扰，保持了社会大局稳定，保证了改革开放和社会主义现代化建设的航船破浪前进、行稳致远。”

他强调，新征程上要强化忧患意识，树立底线思维，更好统筹发展和安全，以顽强的斗争精神、高超的斗争本领积极应对风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，续写经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章。

习近平也提到，江泽民曾经充满自信地展望：“在新世纪里，中国人民将坚定不移地沿着建设有中国特色社会主义道路继续前进，中国社会主义制度将经过不断改革而更加巩固和完善，中国的发展将通过各个地区的共同进步达到普遍繁荣，中华民族将在完成祖国统一和建立富强民主文明的社会主义现代化国家的基础上实现伟大的复兴！”

习近平续称：“我们可以无比自豪地说，经过长期努力，党和国家事业兴旺发达，神州大地安定祥和，人民生活持续改善，实现中华民族伟大复兴前景光明，几代人矢志奋斗的梦想正在一步步成为现实。”