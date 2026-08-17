多名已卸任的中共政治局前委员星期一（8月17日）上午在北京人民大会堂，出席纪念江泽民诞辰100周年大会，并在主席台就坐，包括中共中央组织部原部长、中共中央党校（国家行政院）前校长陈希（中间一排左起），中央外事工作委员会办公室前主任杨洁篪，全国人大常委会前副委员长王晨，中央政法委员会前书记孟建柱。 （央视直播视频截图）