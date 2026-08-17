陈希等卸任中共政治局委员出席江泽民百年诞辰纪念大会
多名已卸任的中共政治局前委员星期一（8月17日）上午在北京人民大会堂，出席纪念江泽民诞辰100周年大会，并在主席台就坐，包括中共中央组织部原部长、中共中央党校（国家行政院）前校长陈希（中间一排左起），中央外事工作委员会办公室前主任杨洁篪，全国人大常委会前副委员长王晨，中央政法委员会前书记孟建柱。 （央视直播视频截图）
星期一（8月17日）是已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念日，官方当天上午在北京人民大会堂举行纪念大会。中共中央组织部原部长陈希、中共中央军事委员会前副主席范长龙、国务院前副总理刘鹤等多名政治局前委员出席大会。
多名已卸任的中共政治局前委员星期一上午在北京人民大会堂，出席纪念江泽民诞辰100周年大会。
据央视新闻画面，出席大会的政治局前委员在主席台第三排就坐，包括中共中央组织部原部长、中共中央党校（国家行政院）前校长陈希，中央外事工作委员会办公室前主任杨洁篪，全国人大常委会前副委员长王晨，中央政法委员会前书记孟建柱。
其他出席大会的中共政治局前委员，还包括中国前国家副主席李源潮、国务院前副总理孙春兰、中央军委前副主席范长龙、中央政法委员会前书记郭声琨、国务院前副总理刘鹤、新疆维吾尔自治区前党委书记陈全国。