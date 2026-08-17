菲律宾总统小马可斯上星期五（8月14日）说，如果围绕台湾的冲突升级，菲律宾不会允许美国从菲律宾领土发动攻击。

据彭博社报道，小马可斯在菲律宾外国记者协会主办的论坛上说：“我们关心的只是保卫我们的领土，以及维护和平与稳定……允许从菲律宾境内对任何一方发动攻击，有违这一政策。”

他补充说，菲律宾“无意成为该地区的参战国”。

小马可斯任内加强与美国的防务关系，扩大美国使用菲律宾军事基地的权限，并举行大规模军事演习。随着菲律宾与中国因南中国海主权声索重叠而关系恶化，菲美关系进一步改善。

然而，小马可斯尝试缓和与北京的紧张关系，并称菲律宾仍有可能与中国在存在争议的南中国海开展能源勘探。

他说，由于近期能源供应中断和价格飙升，开发潜在近海资源变得更加紧迫。菲律宾近海蕴藏着可供开发的天然气资源，其中部分位于其专属经济区内的雷克托滩（Reed Bank，中国称礼乐滩）。

多年来，中菲两国一直在探讨联合在雷克托滩勘探天然气，但由于双方对其主权归属存在分歧，谈判屡次破裂。

小马可斯说：“我们必须找到新的途径……这一讨论已受到广泛关注。就目前而言，我认为我们已取得进展。”

“我的感觉是，所有相关方都希望这项合作成功，这是个非常好的迹象……我认为开展这类联合勘探的可能性很大。”

他补充说，菲律宾正与中国就未决问题进行磋商，包括任何最终安排的框架条款。

小马可斯也为菲律宾与中国就南中国海据点补给达成的临时协议辩护，称这项协议有助于避免双方在争议海域发生误判，同时维护菲律宾的主权声索。

他说：“如果我们开始察觉或感受到紧张局势加剧，就必须考虑重新与中国朋友沟通，告诉他们：‘你看，事态的发展方向不对。’”

不过，小马可斯说，菲律宾将推进与日本的海上边界谈判，这项计划已引发中国不满。他希望相关谈判能在今年内完成。

日本与菲律宾今年6月启动台湾东部海域专属经济区与大陆架划界谈判后，中国大陆海警随即在台湾东部海域展开巡查，并称相关行动是“依法行使管辖权”。