中国警方通报，接连破获三起针对影视行业的网络舆情敲诈案件，24人因影视舆情敲诈被抓。

中国公安部网安局星期一（8月17日）在微信公众号通报，三起案件为：浙江杭州破获的一起针对文娱领域利用舆论实施敲诈案、福建福州破获的一起捏造新剧和明星的“负面信息”实施敲诈案，以及广东河源破获的一起以“护剧”为名实施敲诈案。

在以“护剧”为名实施敲诈案中，李姓嫌犯团伙成立MCN（网红经纪运作）机构，注册某文化传播有限公司，实际控制多个微信公众号和微博账号，总粉丝量超千万。

该团伙长期雇佣网络写手，搜罗、拼接各类明星八卦，利用人工智能工具操控其持有的多个大V账号发帖，在电视剧、综艺播放期间故意制造负面舆论热点。待相关剧组承受舆论压力、主动联系协商删帖事宜时，李姓嫌犯便借机要求电视剧播放平台或明星经纪公司购买其所谓的“护剧”服务，否则拒不删除负面网帖。

公安部网安局说，该团伙的“护剧”服务一般包括发布剧集正向宣传帖文、删除前期发布的相关明星负面帖文，以及承诺在剧集播出期间不再发布有关剧集和明星的负面帖文等，本质是通过操控账号制造负面舆论、变相强迫交易的方式实施敲诈。受害方涉及数名知名演员及多部热播电视剧发行方，前期已有多名艺人、多家经纪公司或影视出品方以名誉侵权为由对该团伙提起诉讼。

网安局也说，河源市公安局开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人12名，并称李姓嫌犯团伙“对违法犯罪事实供认不讳，案件正在进一步侦办中”。

网安局强调，全国公安机关网安部门将持续保持高压严打态势，深挖黑灰产全链条，严惩违法犯罪分子；同时呼吁网民理性发声、文明讨论，共同营造风清气正的网络生态。