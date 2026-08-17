中共总书记、中国国家主席习近平在纪念中共前总书记江泽民诞辰100周年大会上，高度评价江泽民执政时期的历史贡献，并以政治信仰、为民情怀、创新精神、战略思维和非凡胆略这五方面概括他的政治遗产。

习近平在星期一（8月17日）举行的纪念大会发表讲话时，一方面肯定江泽民任内确立社会主义市场经济体制、扩大开放和加入世界贸易组织，另一方面将这些改革置于坚持中共领导的政治框架下，并多次以“新征程”衔接当前治理要求。

习近平在讲话中首先强调江泽民“坚定如磐的政治信仰”，引述江泽民所说，共产党人的根本政治信仰是社会主义和共产主义，世界观是马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，并强调“这是任何时候都丝毫不能动摇的”。

谈到江泽民1989年出任中共最高领导人时，习近平特别引述他对中共十一届三中全会以来路线和基本政策的表态：“一句是坚定不移，毫不动摇；一句是全面执行，一以贯之。”

习近平并称，江泽民面对20世纪80年代末90年代初国际局势变化和中国国内“严重政治风波”，坚持以经济建设为中心，同时“旗帜鲜明坚持四项基本原则，坚持改革开放”。

这也构成对江泽民时代改革路线的主要定调，即改革开放始终置于中共中央领导之下。

习近平指出，江泽民深刻总结国内外经验教训，强调“治国必先治党、治党务必从严”，“越是改革开放、发展经济，越要加强党的领导、抓好党的建设”。

台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯接受《联合早报》访问时分析，这次讲话的整体结构与习近平2022年在江泽民追悼大会上的讲话相近，最突出的仍是党建和意识形态，并在回顾江泽民的政治遗产后，以“新征程”衔接习近平当前的政策路线。

曾伟峯认为，习近平如今强调党建，很大程度反映的是当前自身的治理重点，未必完全等同于江泽民时期的政策重心。不过，习近平借江泽民的政治遗产所要传达的信号，是“习近平时期、新征程时期的这些改革政策并不是断点，它是延续过去”，同时强调历届领导人的政策仍受到尊崇，并具有连续性。

而在经济和改革领域，习近平也给予江泽民明确肯定。他说，江泽民领导中共“确立社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架”，确立公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，并推动经济、政治、文化体制等各方面改革。

习近平还提到，江泽民提出坚持“引进来”和“走出去”相结合，“以开放促改革促发展”，领导中国成功加入世界贸易组织，形成对外开放新格局。

谈及当前政策时，习近平说，中国要“进一步全面深化改革开放”，推进国家治理体系和治理能力现代化，为经济社会发展注入动力。

另外，江泽民时代强调发展优先的治理思路，也在讲话中得到正面评价。

习近平说，江泽民判断21世纪头20年是中国“必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期”，提出抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定，并“坚持把发展作为党执政兴国的第一要务”，引领全国“聚精会神搞建设、一心一意谋发展”。

习近平随后将这一思路衔接至当前，要求统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。

相较江泽民时期侧重发展机遇，习近平同时突出安全和风险，提出要强化忧患意识、树立底线思维，更好统筹发展和安全，以“顽强的斗争精神、高超的斗争本领”应对“风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。

曾伟峯分析，中共近年来对国际情势的判断，已由过去相对有利的“战略机遇期”，逐渐转向强调外部环境的不稳定和难以预测。他说，这也构成北京近年强化安全立法、强调“底线思维”和统筹发展与安全的背景。

他说，习近平这次借江泽民应对1989年政治风波、亚洲金融危机等历史经验，实际上是在将江泽民当年“把这些东西稳下来”的治理经验与当前局势相连，反映习近平认为中国目前也面对某种程度相似的外部风险环境。