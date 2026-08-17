中国商用飞机公司的C919机型上周从北京飞往蒙古国首都乌兰巴托，正式开启首条国际定期商业航线。中国民航专家接受香港媒体访问时说，C919能否获得欧美认证，当中不涉及技术问题，而是政治谈判的问题。

C919上星期三（8月12日）下午从北京飞往乌兰巴托。由中国国际航空公司负责运营的首个C919国际航班，全程约2小时15分。

中国民航专家李瀚明接受香港电台节目《看神州》访问时说，乌兰巴托与韩国首尔都是距离北京最近的外国城市，但C919飞往韩国将涉及飞越公海的问题，首条国际商业航线须要较稳妥的做法。而原本来往北京和乌兰巴托的空中巴士A320与属于航程较短的窄体机C919互换性高，无论是经济上或者对旅客的影响都是最少。

至于C919未获欧盟和美国的认证，李瀚明说，根据国际惯例，只要飞机注册国承认安全性，目标国家一般都会认可，C919市场是中国大陆和国际短途航线，例如在“一带一路”国家使用，无需欧盟和美国认证。

李瀚明进一步说，适航认证的最大关卡，是外国人是否认可中国国产飞机和民航当局监管能力标准；他认为不涉及技术问题，而是政治谈判的问题。

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C919是中国首款按国际通行适航标准自主研发的中短程干线客机，被视为波音737、空客A320等市场主力机型的潜在竞争者。首架C919于2022年12月交付中国东方航空公司，次年5月开启商业首飞。

截至今年6月，C919飞机累计交付40架，主要由中国三大航司接收。截至8月10日，由国航、东航和中国南方航空公司运营的C919客机累计开通57条航线，通航25座城市，运送旅客超750万人次 。