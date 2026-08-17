香港财政司司长陈茂波透露，今年前7个月访港旅客达3122万人次，同比上升12%。他指出，目前约有140家航空公司，提供往来香港与全球超过225个航点的航班，高效便捷的国际联系与接连举行的盛事活动，吸引更多商务及观光旅客访港。

陈茂波星期天（8月16日）发表网志透露上述最新数据。他指出，今年上半年，香港国际机场的飞机升降量超过20万架次，同比上升4.4%；机场客运量为3280万人次，同比上升11.7%。不少使用过香港国际机场的海内外旅客，均对机场的使用体验给予高度评价。

陈茂波认为，香港机场管理局（简称机管局）积极推动“智能机场”发展，运用生物特征识别、人工智能、物联网等技术全面升级机场设施，提升航班运作效率，也为旅客带来良好的出行体验。

此前推出的“登机易”服务使用容貌识别技术，以提升登机手续办理、行李托运、安全检查的效率，目前已覆盖约八成的机场离境旅客。

香港机管局2025年公布“机场城市”发展蓝图新品牌“SKYTOPIA”（“世桃彼亚”）。陈茂波表示，品牌旗下的亚洲国际博览馆二期工程，以及游艇旅游的相关配套设施，预计将于2028年逐步落成。香港还将在此建立汇聚艺术创作、鉴赏、交易及储存于一身的艺术产业圈。

陈茂波强调，港府将多管齐下，巩固提升香港国际航空枢纽地位，并为其他相关经济环节的联动发展注入新活力。香港机管局还将加强与珠海机场的合作，吸引更多转机旅客，并与东莞合作推动创新的海陆空货物联运模式。