中国官方通报，截至星期一（8月17日）早上9时，全国45条河流仍维持超警，少于前一天通报的52条，并预报太湖将在星期一至二（18日）发生流域性大洪水。

据央视新闻报道，中国水利部星期一举行会商，分析研判全国的防汛形势。截至星期一早上9时，黑龙江、内蒙古、河南、浙江等地45条河流仍维持超警，最大超警幅度3.51米，其中11条河流维持超保。

水利部早前通报，截至星期天（16日）早上9时，浙江、上海、江苏、安徽、河南、黑龙江、内蒙古等地52条河流仍维持超警，最大超警幅度4.27米，其中28条河流维持超保。

根据预报，8月17日至18日，受降雨及上游来水影响，太湖将发生流域性大洪水，黑龙江上游干流开库康到三道卡河段将发生超警洪水，长江上游支流岷江、沱江、大渡河，西江上游支流南盘江、北盘江等主要河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

此外，星期一早上8时至星期二8时，四川中南部、云南东北部发生山洪灾害的可能性大，发布山洪橙色预警。