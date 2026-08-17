中国官媒星期一（8月17日）报道，中国在稀土检测关键技术领域取得重要进展，研发出可直接精准测定高纯稀土中痕量稀土杂质的技术。

据央视新闻报道，近日中国在稀土检测关键技术领域取得重要进展。长期以来，高纯稀土中稀土杂质含量准确测定面临基体干扰的难题，并严重制约稀土产品质量的精准把控。为突破这一技术瓶颈，依托江西理工大学建立的中国国家市场监督管理总局重点实验室（稀土产品检测与溯源）开展专项技术攻关。

研究团队成功研发出多项稀土检测关键技术，其中电感耦合等离子体串联质谱法直接测定高纯稀土中的稀土杂质含量技术尤为突出。该技术成功突破了传统检测方法需要提前对基体进行分离、存在检出限高等瓶颈，具备高灵敏度、高准确性和快速检测等显著优势，能够直接精准测定高纯稀土中的痕量稀土杂质。

此外，团队在稀土样品前处理技术、检测仪器校准技术等方面也取得成果。

报道提到，目前相关技术成果已在稀土生产企业和检测机构得到广泛应用。

美国地质调查局数据显示，2025年中国稀土产量维持在27万吨，占全球稀土产量的69.4％。全球超过90%的稀土都是由中国进行化学加工，尤其是对于镝、铽等较为稀缺的中、重稀土，中国精炼厂的产量占全球供应量高达99.9%。