中国浙江省杭州市滨江区副区长郁廷栋的简历被政府官网撤下后，一篇和他有关、有前调查记者背景的微信公众号文章《一场酒局献祭，掀开了杭州地产潜规则》，星期一（8月17日）在中国网络热传。

山东媒体“新黄河”上星期五（8月14日）报道，在杭州高新开发区管委会（滨江区政府）官网上，分管城市建设、房地产管理工作的高新区管委会副主任、滨江区副区长郁廷栋，简历已从“领导之窗”栏目撤下。浙江省政府网站信息统一搜索平台也无法搜到他的任职相关信息。郁廷栋最近一次公开参加活动是在7月24日。

有《南方周末》等中国媒体前调查记者背景的微信公众号“壹地产”，随后在星期一早晨发表题为《一场酒局献祭，掀开了杭州地产潜规则》的文章。截至星期一下午3时左右，这篇文章仅在微信上就已获得2万次转发，成为网络热文。

文章称，中国房企建发地产一名女员工在7月26日晚被公司高管叫去一场饭局，饭局上坐在主位的正是郁廷栋。对于这名女员工，“他（郁廷栋）要求拎壶冲；在KTV，他毫无顾忌猥亵对方。”

文章形容：“这位年轻女孩，成了杭州房地产隐秘规则下的祭品……根本原因是因为在杭州地产圈，基本法则是谁拿地，谁掌局。拿地方拥有绝对话语权，合作方、操盘模式、权益分配，全部由其定夺。“

据文章介绍，滨江区是杭州的“数字经济第一区”，在卖地上是最特殊的一个区，有开发商总结过十二个字：“地价最高、管控最严、审批最细。”滨江区对开发商拥有强势地位，郁廷栋是地产商们入局滨江区绕不开的人物。

中国资深时政记者李微敖星期一也在微博发文说：“短短几个月的时间，浙江杭州就发生了两次政府官员参加饭局，然后侵犯同桌女士的丑闻……前一次的主角是浙江省金融办副主任邓富国，这次是杭州市滨江区副区长郁廷栋。为什么会这样？ ​​​”

杭州所在的浙江省是中国经济最为发达的省份之一，一直以来被不少人视作中国政务治理的天花板。高效服务的“浙里办”、催生阿里巴巴和“杭州六小龙”的政策环境，长期为人津津乐道。

拥有近200万粉丝的微博法律博主“张三同学”转贴李微敖贴文时写道：“对杭州的滤镜彻底破碎。”中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所教授刘昕转载时则发文说：“所谓的优等生，也不过如此。期望越高，失望必然越大。”