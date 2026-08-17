（北京／香港综合讯）原定上周二执行的中国民企蓝箭航天自研火箭“朱雀三号”发射任务，据报将于农历七夕节，即星期三（8月19日）进行。

第一财经引述知情者称，朱雀三号遥二运载火箭原定上星期二（11日）在甘肃酒泉的发射升空任务推迟。前一天（10日），中国长征七号改运载火箭在海南文昌发射失败。

另据新华社和中新社报道，长征七号甲火箭发射失败六天后，中国长征十二号运载火箭星期天（16日）中午在海南文昌将卫星互联网低轨24组卫星发射升空。星期一（17日）上午，中国长征二号丙运载火箭在太原将SEO卫星发射升空。

综合香港《星岛日报》和每日经济新闻报道，兰州航空情报区最新发布的航行通告显示，星期三上午7时27分至8时04分为临时空域管制时段。多方消息引述此航警预测，朱雀三号遥二运载火箭或在上述区间发射。当天正值农历七夕节。

这项任务的核心目标为“一子级垂直软着陆回收”，一旦试验成功，将诞生中国民营商业航天首款实现轨道级一子级陆地回收的液体运载火箭，为可重复使用技术的商业化落地补上一块关键拼图。

在去年12月的朱雀三号遥一运载火箭发射任务中，火箭顺利完成二级入轨，但一级回收试验失败。为提高此次回收试验的成功率，朱雀三号遥二运载火箭针对飞控算法、热防护、末端点火策略进行了优化。