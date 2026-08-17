中共中央统战部新媒体账号发布官媒文章称，发源美国学界的“新清史”在中国内外学界与舆论场中扩散，将清朝与中国割裂，将族群认同与国家认同分离，“严重侵蚀着中华民族共同体的历史根基”。

中共中央统战部宣传局官方微信公众号“统战新语”，星期一（8月17日）发布《中国民族报》题为《“新清史”，为什么该打？》的文章。文章作者是内蒙古大学历史与旅游文化学院教授李德锋和讲师张懿德。

文章称，发源于美国学界的“新清史”学说，打着“内亚视角”的旗号，精心编织一套以“二元对立”为核心的认知框架：“将清朝与中国割裂、将边疆与内地对立、将族群认同与国家认同分离”。

文章说：“这套叙事不仅学术漏洞百出、逻辑难以自洽，更危险的是，它在现实层面严重侵蚀着中华民族共同体的历史根基。对此，必须正本清源，予以有力驳正。”

清朝在汉人政权明朝之后主宰中原，是中国历史上最后一个封建王朝，由满族人1644年入山海关创立，1911年辛亥革命爆发后灭亡。

在中国推动改革开放的1990年代，美国汉学界兴起“新清史”研究风潮。西方学者研究清朝历史重视汉语以外的档案，强调清朝的满洲元素有别于中原王朝的朝代特征，认为清朝不是过去中国的改朝换代，甚至认为清朝不等于中国，中国只是清帝国的一部分。

新清史的观点对“大一统”“中国认同”“汉化”等观点构成挑战，清史在中国开始成为敏感议题。在此背景下，中共2002年启动编撰的大型史书《清史》，迟迟未出版。

与此同时，被贴上“皇汉”“明粉”等标签的汉民族主义者，近年在中国渐成规模。有悖于官方“多民族大一统”的民族叙事，他们推崇中国最后一个汉人王朝明朝，不满满人推翻明朝后建立的清朝，兴起“悼明”之风。

统战部发布的上述文章称，“新清史”将清朝疆域解构为“多元板块”，否认边疆地区与中国的历史归属关系，为形形色色的分裂势力提供理论弹药。“近年来，新清史的毒气更是从陆地散播到海洋，催生出所谓的海上新清史。这一谬论将清代海疆治理的自主性抹黑为扩张性，甚至与所谓台湾同心圆史观相互配合，为台独分裂势力张目。”

文章说：“如此谬论，与‘我国各民族共同开拓了祖国的辽阔疆域，共同缔造了统一的多民族国家，共同书写了辉煌的中国历史，共同创造了灿烂的中华文化，共同培育了伟大的民族精神’的‘五个共同’的正确历史观形成直接对立，错误的学术观点暴露了其背后隐藏的充满恶意的政治企图。”