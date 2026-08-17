中国贵州锦屏县星期一（8月17日）上午发生一起道路交通事故，一名48岁男子驾驶小型越野车失控，导致路人受伤。

据“锦屏公安”微信公众号星期一下午消息，锦屏县公安局发布警情通报称，这起交通事故发生于星期一上午8时50分许，地点在锦屏县三江镇。接警后，公安机关迅速组织警力赶到现场处置，并联动急救部门开展伤员救治工作。

警情通报称，经初步核查，司机是一名48岁的周姓男子，他驾驶一辆小型越野车行驶至三江镇天马地下停车场出口附近时，因车辆失控，致道路上人员受伤。目前受伤人员已全部送往医院治疗，均无生命危险。

警情通报未说明具体受伤人数。

警情通报也提到，事故发生后，周姓男子已被公安机关控制。经检测，已排除酒驾、毒驾嫌疑，事故调查及相关善后处置工作正在进行中。

据潮新闻报道，有网民星期一上午发布视频称，锦屏县农贸市场附近发生交通事故，一辆白色轿车将多名行人撞倒在地，现场有不少群众围观。

潮新闻引述一名未具名的现场目击者说：“早上8点多，今天刚好赶场（赶集），人很多，是一位男司机。”

中国近年来曾发生造成重大伤亡的车辆冲撞事件。广东珠海体育中心2024年11月发生越野车冲撞人群事件，造成35人死亡、43人重伤。