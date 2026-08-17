距离台湾年底地方选举仅剩三个多月，深绿背景的新台湾国策智库发布台中市长选举最新民调，显示国民党籍参选人江启臣支持度为42.8%、民进党籍的何欣纯为36.1%，蓝营领先幅度未满7个百分点。

现任台中市长卢秀燕的满意度虽有53.9%，但也有51.1%民众不满台中市府处理毒油态度。学者曾冠球分析，毒油恐成蓝营施政拖累。

据联合新闻网报道，新台湾国策智库星期一（8月17日）公布台中市长民调。支持度方面，国民党籍的立法院副院长江启臣42.8%、民进党立委何欣纯36.1%；当选看好度方面，江启臣48.2%、何欣纯23.6%。

针对现任国民党籍台中市长卢秀燕的满意度，有53.9%满意、36.5%不满意，与前任民进党籍市长林佳龙（现任台湾外长）相比，卢秀燕的满意度45.5%也高于林佳龙的34.5%。

台中选民对台湾总统赖清德的满意度39.3%、不满度48.5%；行政院长卓荣泰37.9%满意、43%不满意。对国民党主席郑丽文，30.3%的台中市民表示满意、49.1%不满意。

由于中联毒油案发生地在台中，民调显示30.5%当地民众认为中央要负最大责任，但有38.8%认为地方要负责任；33.1%对台中市政府处理毒油事件满意，但有51.1%不满。

本次民调的政党支持度，民进党有31.3%、国民党26.6%、民众党9.7%、时代力量3.5%。

智库执行长陈致中（台湾前总统陈水扁之子）认为，之前何欣纯与江启臣的差距大多在10%以上，如今的民调显示何欣纯有急起直追的趋势。

未出席发布会的台师大公领系教授曾冠球，以书面意见分析指出，台中民众对中央政府、蓝绿政党高层满意度都不高，地方参选人要适度平衡党性与个人性。

曾冠球分析：“地方若持续将责任丢包给中央，民众不见得会买单”。尽管卢秀燕的满意度很高，但民众台中市府处理毒油事件的态度满意度低，绿营可作为监督市政的战场，蓝营则须调整市政防御战术与危机处理机制，避免食安议题持续扩散，侵蚀蓝营执政红利。