中国两家企业星期天（8月16日）发表联合声明，否认作家贾平凹以授权、题字等任何形式，参与“凹公酒”产品项目。

山东杨湖酒业有限公司和西安曲江凹凹文化传播有限公司在声明中说，网络上出现“大量针对我司产品‘凹公酒’的不实言论，部分网民借此强行关联并恶意攻击著名作家贾平凹先生，对其个人进行人格侮辱，言辞恶劣”。

根据发布在“杨湖酒庄”微信公众号的联合声明，两家公司强调，凹公酒相关项目未取得贾平凹任何商业授权。贾平凹从未以授权、题字、代言、入股、合作等任何形式参与凹公酒项目，与两家公司不存在商业合作、业务往来及相关利益约定。

声明称：“网络流传的‘贾平凹授权’‘贾平凹题名’‘贾平凹入股’等说法，均与客观事实不符，属于不实信息。”

声明也说，西安曲江凹凹文化传播有限公司字号中的“凹凹”，“为我司独立构思的文化命名，取自企业自身文化理念，与贾平凹先生无关联”。“凹公酒”的品牌名称、标识设计、文化定位以及全部产品创意，均为两家公司独立创作、自主运营。

两家公司也说，针对编造、转发、扩散不实信息，“损害我司商誉、干扰我司正常经营的单位及个人，本两公司已委托律师开展全网证据保全工作”。

声明还称，将通过司法途径提起民事诉讼，追究侵权主体的民事责任，追偿全部经济及维权相关损失。对于涉嫌违法犯罪的行为，将向主管机关报案、举报，提请追究行为人的相应法律责任。

不过，澎湃新闻引述山东媒体报道，凹公酒2016年正式上市，上市发布会就在贾平凹文学艺术馆举行。贾平凹文学艺术馆馆长木南等嘉宾参加了此次仪式。

“杨湖酒庄”微信公众号也在2025年10月24日发布题为《文学泰斗贾平凹，题赞 “杨湖香”》的文章，提到“贾平凹题字对杨湖酒业的影响”。

文章称，与贾馆合作了一款“凹公酒”进一步提升了杨湖品牌在文化圈层的曝光度。在区域白酒品牌同质化竞争激烈的背景下，贾平凹题字为杨湖酒业提供了差异化的品牌叙事，“杨湖通过与木南合作推出 ‘凹公酒’（由杨湖酒业与关联公司联合出品），将贾平凹的文学 IP 转化为产品符号，形成‘文学 + 白酒’ 的跨界营销模式”。

这篇文章也提到，凹公酒由山东杨湖酒业有限公司、西安曲江凹凹文化传播有限公司联合出品。