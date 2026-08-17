中国前总理温家宝等卸任领导人，星期一出席纪念已故中共前总书记江泽民百年诞辰大会，年底满84岁的另一位中共前总书记胡锦涛、下月年满92岁的全国政协前主席李瑞环则未现身。

这场纪念大会星期一（8月17日）上午在北京人民大会堂举行。13位卸任中共政治局常委出席，并与二十届中共政治局七常委、国家副主席韩正同坐主席台第一排；当中以下月满84岁的温家宝的官方排名顺序最靠前，年纪最大的是94岁的前副总理李岚清，年纪最轻是71岁的全国政协前主席汪洋。

13人中有七人曾在现任总书记习近平掌舵的十八届、十九届中共政治局中担任常委，其中全国人大常委会前委员长栗战书（月底满76岁）、汪洋，以及前国家副主席王岐山（78岁），都是在2023年3月全国“两会”（人大、政协年会）换届后卸任的领导人。

从央视新闻画面，可以看到星期一上午出席纪念江泽民诞辰100周年大会的中共元老，包括中国前总理温家宝（前排右）、中国全国人大常委会前委员长张德江（前排左）。（央视直播视频截图）

两位中国全国政协前主席贾庆林（前排左）、俞正声（前排右），出席大会。（央视直播视频截图）

中国全国人大常委会前委员长栗战书（前排右）、中国前副总理李岚清（前排左），出席大会。（央视直播视频截图）

两位中国全国政协前主席俞正声（前排左）、汪洋（前排右），出席大会。（央视直播视频截图）

中国前国家副主席曾庆红（前排左）、中共中央纪委前书记贺国强（前排右），出席大会。（央视直播视频截图）

中共中央书记处前书记刘云山（前排右）、中国前副总理张高丽（前排左），出席大会。（央视直播视频截图）

中共中央纪委前书记贺国强（前排左）、中国前国家副主席王岐山（前排右），出席大会。（央视直播视频截图）

从电视画面可以看到温家宝、81岁的全国政协前主席俞正声、汪洋、年过九旬的李岚清、79岁的中共中央书记处前书记刘云山、年近八旬的王岐山，都已满头白发。

另一方面，未列席的中共元老，除了胡锦涛、李瑞环，还有88岁的中央纪委前书记吴官正，以及91岁的中央政法委前书记罗干。与李瑞环一样，吴官正去年也曾登上北京天安门城楼，观看九三阅兵。

胡锦涛目前是官方排序最靠前的中共元老。他曾在2022年中共二十大闭幕会中途离场，官方解释他当时身体不适。胡锦涛最后一次公开亮相，是2022年12月江泽民逝世时，他当时前往医院为江送别。

另一方面，多名已卸任的中共政治局前委员星期一也列席大会，并在主席台第三排就坐。其中包括今年卸任中央党校校长（国家行政院院长）职务的陈希（下月满73岁），这位中央组织部原部长是退休后首次公开亮相。

其他出席大会的中共政治局前委员，还包括中央外事工作委员会办公室前主任杨洁篪、全国人大常委会前副委员长王晨，中央政法委前书记孟建柱、前国家副主席李源潮、前副总理孙春兰、中央军委前副主席范长龙、北京市委前书记郭金龙、前副总理刘鹤、中央纪委前副书记杨晓渡、新疆自治区前党委书记陈全国、中央政法委前书记郭声琨等。

多名已卸任的中共政治局前委员星期一出席纪念江泽民诞辰100周年大会，包括中央组织部原部长陈希（中间一排左起），中央外事工作委员会办公室前主任杨洁篪，全国人大常委会前副委员长王晨，中央政法委前书记孟建柱。（央视直播视频截图）

多名已退休的中共政治局前委员，星期一出席纪念江泽民诞辰100周年大会，包括中国前国家副主席李源潮（中间一排左四起）、前副总理孙春兰、中央军委前副主席范长龙、北京市委前书记郭金龙、前副总理刘鹤、中央纪委前副书记杨晓渡、新疆自治区前党委书记陈全国、中央政法委前书记郭声琨。（央视直播视频截图）

已故中共前总书记江泽民的亲属子女现身纪念大会现场，后排左起为江泽民的妹妹江泽慧、次子江绵康、长子江绵恒。（央视直播视频截图）

江泽民孙辈也出现在纪念大会现场。直播画面显示，台下前排左三为江泽民的长孙江志成，右三为江泽民的孙女江志云。（央视直播视频截图）

江泽民的亲属子女，包括他的妹妹江泽慧、长子江绵恒、次子江绵康当天也出席大会，并坐在主席台最后一排；孙辈则坐在台下第一排，包括江绵恒的儿子江志成、江绵康的女儿江志云。